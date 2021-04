"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 12 avril 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Vous n'avez pas encore consulté les résultats du Loto de ce lundi 12 avril ? Munissez-vous de votre reçu pour découvrir ce que vous réserve ce tirage du Loto !

[Mis à jour le 12 avril 2021 à 21h46] Les mains moites et le cœur battant, vous attendez impatiemment de connaître le verdict de ce tirage du Loto du lundi 12 avril. En ce début de semaine, vous étiez bien décidé à provoquer le destin en poussant la porte de votre buraliste ou en vous connectant au site de la Française des jeux. Alors, les 14 millions d'euros mis en jeu seront-ils pour vous ? Votre vie va-t-elle radicalement changer en l'espace de quelques secondes ? Avez-vous été inspiré au moment de remplir votre grille de Loto ? Fin du suspense ! Il est temps de découvrir tous les résultats du Loto.

Tirage du Loto du lundi 12 avril 2021 :

7-11-14-26-43 et le numéro chance : 7 (Internet)

option second tirage : 14-8-16-17-32

Joker+ : 5 955 734

10 codes gagnants à 20 000 € : D 9396 7590 - F 0105 8941 - F 8188 5025 - I 9427 5019 - J 1167 0344 - K 3446 8856 - L 2356 2215 - N 0936 1544 - O 4641 8119 - V 4680 5813

Vous n'êtes pas le grand gagnant de ce tirage du Loto ? Il est toujours possible de retenter votre chance au prochain ! Pour rappel, sur votre grille de Loto, vous devez tout simplement cocher cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro chance entre 1 et 12. Vous pouvoir choisir de remplir une seule grille ou maximiser vos chances de gagner en remplissant plusieurs grilles. Deux options s'offrent ensuite à vous : l'option Flash qui choisit les numéros à votre place et l'option second tirage qui vous permet, pour seulement 80 centimes de plus, de rejouer vos numéros, hors numéro chance. Une fois votre grille remplie, vous n'avez plus rien à faire ! Si ce n'est attendre les résultats du Loto, à découvrir sur notre page à partir de 20h30.