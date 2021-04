"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 19 avril 2021, 2 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Que vous réserve le nouveau tirage du loto de ce lundi 19 avril ? Suivez en direct les résultats, avec 2 millions d'euros en jeu !

2 millions d'euros ! Qui n'en a jamais rêvé ? Avec cette somme, tout semble réalisable. Des travaux d'envergure à faire à la maison ? Un grand voyage à organiser ? Ou des proches à gâter tout simplement ? Alors pourquoi ne pas participer au nouveau tirage du Loto de ce lundi 19 avril. Aujourd'hui, la Française des jeux (FDJ) met en jeu un jackpot s'élevant à deux millions d'euros pour l'heureux gagnant qui pariera sur les bons résultats du Loto.

Pour jouer, rien de plus facile. On vous explique tout pour le tirage du Loto de ce soir. Vous voulez participer et tenter de remporter le nouveau jackpot ? Il vous suffit de jouer en ligne ou de vous rendre chez votre buraliste, et ce avant 20h15. Une grille du Loto coûte 2,20 euros. Il vous suffira de choisir parmi six numéros : cinq sur une première grille de 49 numéros et le numéro chance sur une grille de dix numéros. Pour toucher le jackpot, les six numéros doivent correspondre au tirage. Vous avez désormais toutes les cartes en main, alors qu'attendez-vous ?