"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 21 avril 2021 en direct"

RESULTATS LOTO – Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour valider votre grille pour ce tirage du Loto du mercredi 21 avril ! Ne passez pas à côté de votre chance de trouver les bons résultats du Loto !

[Mis à jour le mercredi 21 avril 2021 à 19h06] La date du déconfinement se rapproche, et avec elle, la perspective de jours meilleurs, propices à de nouveaux projets. Le jackpot de 3 millions d'euros, mis en jeu par ce tirage du Loto du mercredi 21 avril, pourrait d'ailleurs aider les rêveurs à concrétiser leurs ambitions. Pour cela, il faudra bien penser à remplir et valider une grille avant 20h15, sous peine de prendre le risque de voir les bons résultats du Loto vous échapper ! Vous n'avez encore jamais joué au Loto ou votre dernière grille remonte à bien longtemps ? Rien de plus simple !

> Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

Chez votre buraliste ou depuis le site de la Française des jeux, il vous suffira de cocher sur votre grille de Loto cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro chance entre 1 et 10. Pour maximiser vos chances de trouver les bons résultats du Loto, vous pouvez également jouer plusieurs grilles ou opter pour l'option Flash, qui choisira à votre place, et totalement au hasard, les numéros de votre grille. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à patienter jusqu'à l'annonce des résultats du tirage du Loto, à retrouver sur notre page à partir de 20h30.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

N'oubliez pas également qu'à chaque tirage du Loto, 10 codes gagnants sont tirés au sort. Si vous êtes l'heureux propriétaire de l'un de ces codes, attribué pour chaque grille de Loto validée, vous empochez ainsi la somme de 20 000 €. Certes, ça ne remplace pas les millions à la clef que vous pourriez décrocher avec les bons résultats du Loto, mais cette somme peut déjà vous permettre de réaliser quelques projets, comme la rénovation de votre maison que vous repoussez depuis plusieurs années, l'achat d'une voiture pour remplacer votre modèle vieillissant, ou même la préparation d'un voyage pour la réouverture des frontières !