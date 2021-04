"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 28 avril 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Avez-vous remporté le tirage du Loto de ce mercredi 28 avril 2021 ? Tous les résultats sont désormais connus.

[Mis à jour le 28 avril 2021 à 21h14] Et si vous viviez un déconfinement... de luxe ? Avec trois millions d'euros en jeu ce mercredi 28 avril 2021, la Française des jeux (FDJ) offrait à qui avait suffisamment de chance la possibilité de sortir de ce troisième confinement millionnaire. Malheureusement, il semble que personne n'a eu un assez bon karma pour trouver le résultat du Loto. Le tirage reste donc sans grand vainqueur. Prochain rendez-vous ? Samedi ! Quatre millions d'euros seront en jeu. En attendant, retrouvez dès à présent l'ensemble des résultats du Loto !

Tirage du Loto du 28 avril 2021

4-10-12-15-49 et le N°Chance 6

Joker+ 3 068 561

Résultats Option 2nd tirage : 1-4-5-9-35

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : B 0293 0135 - B 1540 9296 - E 1205 1389 - F 5440 4976 - F 8512 4705 - H 6211 5063 - H 8855 7581 - K 9102 7079 - N 7072 5513 - U 3886 3887

Pour jouer, c'est très simple. Il faut vous munir de votre grille papier ou numérique, choisir six numéros, les cinq premiers sur une grille de 49 chiffres et un numéro chance parmi 10 possibilités qui s'offrent à vous. Pour remporter le jackpot du jour, il faut avoir bon sur les six chiffres. Pour le lieu, vous avez le choix entre le confort de votre canapé, en jouant sur Internet, ou une sortie dans le respect des règles sanitaires, et avec une attestation en poche, dans votre bureau de tabac.

Le saviez-vous ? Vendredi 21 mai, le Loto fêtera ses 45 ans. Un anniversaire que la Française des jeux compte bien fêter dignement. Au programme ? Un jackpot de 13 millions d'euros ainsi que 50 codes à 20 000 euros qui feront donc, quoi qu'il arrive, au moins 50 grands chanceux ce jour-là. Attention toutefois, contrairement à un tirage du Loto normal, la grille sera vendue un peu plus cher : 3 euros, contre 2,20 euros habituellement. Mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ?