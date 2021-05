"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 1er mai 2021 en direct / [EN COURS]"

RÉSULTATS LOTO – Avec une cagnotte à 4 millions d'euros, le tirage du Loto proposé ce samedi 1er mai 2021 par la Française des jeux (FDJ) devrait faire rêver plus d'un parieur invétéré !

[Mis à jour le 1er mai 2021 à 19h07] La chance vous sourira-t-elle pour ce dernier tirage du Loto de la semaine ? Ce samedi 1er mai 2021, la Française des jeux (FDJ) propose une belle somme pour transformer sa vie du jour au lendemain : quatre millions d'euros sont mis en jeu, une cagnotte en progression en ce jour de Fête du Travail. Ce joli jackpot devrait permettre à l'heureux gagnant d'exaucer ses vœux les plus fous. Acquérir une propriété dans une capitale européenne ? Créer sa propre entreprise ? Couvrir de cadeaux ses proches ? Plus rien n'est hors de portée ! Si la combinaison du jour n'est pas découverte par un parieur, elle est rejouée au tirage suivant jusqu'à atteindre des sommets. En France, le record historique de gain en rang 1 du Loto est de 24 millions d'euros, remportés lors du tirage du 6 juin 2011.

Pour tenter de remporter ce tirage du Loto, les règles sont très simples. Il suffit de se cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et 1 numéro Chance sur une grille de 10 numéros. Vous l'aurez compris : le jackpot est délivré à celui ou celle qui aura réussi à trouver la combinaison entière ! Les grilles sont disponibles chez votre buraliste le plus proche ou en se connectant sur le site de la Française des jeux, au tarif de 2,20 euros. Si le jackpot fait tant rêver les joueurs du Loto, il n'est pas le seul gain à remporter. En effet, chaque grille est associée automatiquement à un code, qui permet à dix parieurs tirés au sort d'empocher la somme de 20 000 euros. À l'approche du déconfinement progressif, cette belle somme devrait être suffisante pour s'offrir un dîner romantique dans un restaurant étoilé !

Si le tirage du Loto relève du pur hasard, il existe néanmoins des petites techniques pour optimiser ses chances de remporter un gain. Par exemple, pourquoi ne pas tenter de jouer à plusieurs, entre amis ou en famille, si vos proches sont majeurs ? En vous procurant plusieurs grilles pour un seul et même tirage, vous augmentez mathématiquement vos probabilités d'empocher une somme. Ou alors, il peut être intéressant de s'inspirer des numéros régulièrement tirés : d'après la FDJ, les numéros sortis le plus fréquemment sont le 7, le 30 et le 48, tirés 15 fois chacun... Alors, à vous de jouer !