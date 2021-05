"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 12 mai 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO - Nouvelle cagnotte ce mercredi 12 mai 2021. La Française des jeux (FDJ) propose trois millions d'euros à qui trouvera les résultats lors du tirage du Loto. Avis aux amateurs !

[Mis à jour le 12 mai 2021 à 18h37] À l'approche d'une nouvelle étape du déconfinement, les Français se remettent à rêver de vacances loin de chez eux. Grèce, Espagne, Italie… ou simplement la France, toutes les options sont sur la table. Et si pour certains la liberté serait des vacances sans masque, d'autres ne cracheraient pas sur une inattendue rentrée d'argent qui leur permettrait d'enfin s'offrir les vacances de leurs rêves et de décompresser dignement. Bonne nouvelle, la Française des jeux (FDJ) propose pas moins de trois millions d'euros ce mercredi 12 mai 2021. Une aubaine pour celui ou celle qui parviendra à trouver les résultats du Loto. Sachez qu'il est possible de tenter sa chance à ce tirage du Loto jusqu'à 20h15 !

Où partir en vacances avec trois millions d'euros en poche ? Moyennant 3 624 euros, vous pourriez vous offrir un séjour pour quatre pendant 15 jours cet été au Mercure Mont-Saint-Michel. Vous préférez la côte méditerranéenne ? Pas de souci, l'Hôtel Le Méditerranée vous accueillera vous et votre famille les deux premières semaines d'août pour la "modique" somme de 2 804 euros. Mieux encore, l'établissement Le Verger de Sauvebonne, qui recueille encore davantage de bons avis et propose un petit déjeuner compris dans le prix, vous ouvrira ses portes. Le séjour vous en coûtera 3 245 euros, une broutille si vous devenez millionnaire !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Avec trois millions d'euros en poche, vous pourriez en effet vous offrir à ce tarif-là non pas quinze jours de vacances mais… 35 ans ! De quoi couler des jours heureux sur le pourtour méditerranéen, quitte à… vous en lasser ! Qui l'eut cru ? Une chose est sûre, pour espérer quoi que ce soit, le mieux est de commencer par tenter sa chance. Pas besoin de parier toutes vos économies pour autant, 2,20 euros, le prix de la grille classique, devraient suffire ! À noter toutefois qu'en ne pariant qu'une combinaison, vos chances de trouver les résultats du Loto sont de l'ordre d'une sur très exactement 19 068 840. Mais comme aime le dire la FDJ, "100% des gagnants ont tenté leur chance" !