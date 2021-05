"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 17 mai 2021, 5 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Avant le grand tirage du Loto de vendredi, l'heure est à l'entraînement ! Ce lundi 17 mai 2021 en soirée, vous pouvez encore tester votre chance en trouvant les résultats du Loto. Cinq millions d'euros sont en jeu.

Vous avez toujours rêvé de devenir millionnaire ? Et si votre rêve devenait réalité ? Ce lundi 17 mai 2021, la Française des jeux, FDJ pour les intimes, propose pas moins de cinq millions d'euros à qui trouvera le résultat du Loto. Si les yeux des habitués sont déjà tournés vers le tirage exceptionnel de vendredi, pour certains, ce tirage du Loto sera l'occasion de tester leur chance avant le jour J. Pour autant, trouver les résultats du Loto ne sera pas chose plus facile. Qu'il y ait une cagnotte record ou le montant minimal, à savoir deux millions d'euros, qui puisse être mis en jeu, la donne ne change pas. En ne jouant qu'une seule combinaison, un joueur a une chance sur 19 068 840 d'empocher le jackpot.

Un tirage exceptionnel du Loto vendredi ? Oui, c'est bien cela que nous avons évoqué un peu plus tôt dans ce papier. Pas de vendredi 13 ou de tirage de la Saint-Valentin cette fois-ci, si la Française des jeux veut marquer le coup en proposant un tirage à 13 millions d'euros ce 21 mai 2021, c'est avant tout pour fêter… Les 45 ans du Loto ! Et sachez qu'il n'y aura pas qu'un seul et unique grand gagnant. Cinquante codes permettant d'empocher quoi qu'il arrive 20 000 euros chacun seront tirés au sort. Lors d'un tirage du Loto classique, ils ne sont que 10 ! Attention toutefois, qui dit plus de gagnants, dit forcément une grille légèrement plus chère ! La FDJ n'est pas une association caritative pour autant. La grille d'une combinaison ne sera donc pas vendue 2,20 euros, mais 3 euros pour l'occasion.