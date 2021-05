"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 19 mai 2021, 6 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - À vous les tournées générales et les brunchs en terrasse ! Ce mercredi 19 mai 2021, le tirage du Loto de la FDJ pourrait bien faire de vous le roi du déconfinement… Du moins, si vous trouvez les résultats ! Jour J !

Ce mercredi 19 mai 2021 est sans aucun doute un jour de chance pour toutes les personnes résidant en France. Nouvelle étape du déconfinement oblige, cinémas, théâtres et surtout terrasses vont rouvrir. Mais si pour l'heure payer une tournée générale s'avère peut-être compliqué pour votre porte-monnaie, les choses pourraient prendre une tournure différente grâce au tirage du Loto. La Française des jeux (FDJ) met en effet en jeu pas moins de six millions d'euros ce mercredi 19 mai 2021. Vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter de trouver les résultats du Loto et valider votre ou vos grille(s).

Avec six millions d'euros en poche, pour sûr, vous pourriez devenir la star du déconfinement. Cette folle somme mise en jeu pour le tirage du Loto est l'équivalent de 631 578 places de cinéma, près d'un million de pintes de bière en terrasse ou encore 1,7 million de barquettes de frites à déguster en accompagnement de votre apéritif. Si vous trouviez le résultat du Loto et empochiez le jackpot du jour, vous auriez suffisamment de quoi régaler quelques amis et relancer votre bar ou votre café préféré !