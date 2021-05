"Résultat du Loto (FDJ) : les numéros gagnants du tirage du mercredi 26 mai 2021"

RESULTATS LOTO – Vous n'avez pas encore consulté les résultats du Loto de ce mercredi 26 mai ? Découvrez sans attendre ce que vous réserve ce tirage du Loto.

[Mis à jour le 26 mai 2021 à 22h40] Ce mercredi 26 mai, comme à votre habitude, vous n'avez pas oublié de participer au tirage du Loto du jour. Il faut dire qu'avec la cagnotte de 16 millions d'euros mise en jeu, pas de risques de rater le coche. Sur votre grille papier ou numérique de Loto, vous avez consciencieusement coché vos numéros favoris ou une combinaison selon votre inspiration. Vous avez tenté votre chance au tirage du Loto pour la première fois ? Alors l'impatience de découvrir les numéros gagnants doit être à son comble. Sans plus de suspense, voici tous les résultats du Loto de ce mercredi 26 mai.

Le tirage du Loto du 26 mai 2021 :

1-5-20-22-42 et le numéro Chance : 6 (pas de gagnant)

Option second tirage : 12-35-36-45-47

Joker+ : 1 256 764

10 codes gagnants à 20 000 € : A 4029 7470 - A 8636 3598 - G 7789 3539 - K 5555 3668 - L 2867 5845 - M 3961 9072 - O 5993 9415 - Q 5035 4354 - U 8272 8067 - W 0722 2789

Vous n'avez pas les bons résultats du Loto sur votre grille ? Le prochain tirage du Loto sera peut-être le bon ! Pour cela, il vous suffira de suivre votre routine habituelle, à savoir vous rendre chez votre buraliste pour acheter votre grille papier, ou jouer depuis le site de la Française des jeux. Vous disposez d'un smartphone ? Alors, vous avez également la possibilité de remplir votre grille de Loto depuis l'application mobile de la FDJ. Outre la combinaison gagnante, d'autres options pourraient vous permettre de garnir un peu votre compte en banque, notamment les 10 codes gagnants, dévoilés au moment des résultats du Loto. Si le code qui vous a été attribué avec votre grille de Loto est tiré au sort, vous remportez ainsi 20 000 € ! Il y a toujours une bonne raison de participer au tirage du Loto.

Si vous n'avez pas d'inspiration pour cocher les cinq numéros et le numéro chance de votre grille de Loto, vous pouvez vous en remettre à l'option Flash, qui choisit à votre place et au hasard une combinaison. Sinon, vous pouvez aussi consulter l'historique des résultats du Loto, à retrouver sur le site de la FDJ, pour essayer de prédire l'avenir. Le numéro 17, par exemple, est sorti 36 fois depuis le tirage du Loto du 4 novembre 2019. De même, le numéro 42 affiche un palmarès de 33 tirages au sort depuis 2019. Un coup de pouce non négligeable pour remplir votre grille et espérer y cocher les bons résultats du Loto !