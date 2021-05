"DIRECT. La Chapelle-sur-Erdre : le suspect "radicalisé", un attentat ?"

En début de matinée à la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, une policière municipale a été agressée au couteau et est toujours hospitalisée. Le suspect a été abattu par les gendarmes suite à des échanges de tirs avec les gendarmes.

17:58 - Début de l'enquête sur l'attaque au couteau à la Chapelle-sur-Erdre Après la phase interventionniste, début maintenant l'enquête de fond sur le suspect et sur l'attaque qui a eu lieu ce vendredi matin à la Chapelle-sur-Erdre près de Nantes. Les techniciens de l'identification criminelle travaillent sur les lieux, à la recherche d'indice. Un travail est également mené sur les antécédents psychiatriques et judiciaires du suspect. L'enquête a été confié au parquet de Nantes et pour le moment le parquet antiterroriste ne s'est pas manifesté sur cette affaire.

17:37 - Combien de policiers municipaux en France ? À la date du 1er janvier 2020, 24 000 policiers municipaux officiaient en France, soit 17% de plus que l'année précédente. Ces policiers dépendent du maire, contrairement à leurs collègues de la police nationale (dont l'effectif est de 150 000 agents), qui dépendent du ministre de l'Intérieur. Les policiers municipaux ne disposent pas systématiquement d'armes létales (c'était toutefois le cas de la policière municipale attaquée à la Chapelle-sur-Erdre ce matin), et qui travaillent dans des locaux qui ne sont pas systématiquement très protégés puisqu'ils se trouvent souvent dans une annexe de la mairie. Au quotidien, ils effectuent des missions de prévention, d'affaires concernant la voie publique, des affaires de proximité. Cet évènement vient donc raviver le débat concernant la sécurité des forces de l'ordre et notamment celle des policiers municipaux.

17:17 - Eric Dupond-Moretti : "S'il y a eu des failles, elles apparaîtront" "J'ai une pensée émue qui va directement à la policière municipale de Loire-Atlantique, également aux gendarmes qui ont été blessés. Je félicite les gendarmes pour avoir procédé à l'interpellation de l'auteur de ces faits, qui avait purgé sa peine et n'a pas bénéficié d'aménagement de peine. Le PNAT n'est pas saisi. Il avait également un suivi médico-judiciaire. (...) Il a honoré tous les rendez-vous qu'il avait avec l'institution judiciaire, il avait un domicile et un travail. (...) Je pense que le procureur de Nantes communiquera bien plus complètement sur l'ensemble du dossier," a déclaré le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti au sujet de l'attaque au couteau qui a eu lieu ce matin à la Chapelle-sur-Erdre. "S'il y a eu des failles, elles apparaîtront" au cours de l'enquête, a-t-il ajouté.

17:11 - Qui est la policière municipale victime de coups de couteau ? Au sujet de la policière municipale, victime de coups de couteau, "c'est quelqu'un de très agréable, quelqu'un de jovial, toujours joyeux. C'est une ancienne militaire, qui a réussi le concours de la police municipale et qui a gravi les échelons", expliquait sur BFMTV un de ses collègues. Parfois, elle opérait sur des contrôles relatifs à la circulation routière et avait un bon contact avec les habitants, selon cette même source. Manifestement, elle sortait du poste de police municipale pour changer son disque horodateur lorsqu'elle a été suivie par son agresseur avant qu'il ne l'attaque à l'intérieur du bâtiment.

16:54 - Réaction du Premier ministre Jean Castex Après le ministre de l'Intérieur et le président de la République, le Premier ministre vient de réagir à l'attaque de la Chapelle-sur-Erdre. Jean Castex a exprimé sa "gratitude" aux équipes qui ont permis l'interpellation du suspect. Il s'est aussi adressé sur Twitter à la policière municipale blessée dans l'attaque : "Mes premières pensées vont à la policière municipale qui a été grièvement blessée : elle a tout mon soutien et je veux lui faire part de la solidarité de l’ensemble du Gouvernement." À l’ensemble des militaires de la @Gendarmerie mobilisés pour appréhender l’auteur de la lâche attaque perpétrée ce matin à La-Chapelle-sur-Erdre, je veux dire ma gratitude et la profonde reconnaissance de la Nation. — Jean Castex (@JeanCASTEX) May 28, 2021

16:52 - Réaction de Jean-Luc Mélenchon sur l'attaque de la Chapelle-sur-Erdre Suite à l'attaque au couteau de ce matin, le député et chef de fil LFI Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé alors que se précise progressivement le profil du suspect -abattu en début d'après-midi par les gendarmes. Jean-Luc Mélenchon a plus particulièrement réagi sur l'aspect médical de l'affaire et le versant psychiatrique du profil du suspect, évoquant une défaillance de "l'accompagnement médical" au niveau étatique. Comment un malade atteint de schizophrénie a-t-il pu être abandonné sans accompagnement médical ? 31 000 lits de psychiatrie de moins en 30 ans : voilà le résultat. #LaChapelleSurErdre #Nantes — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 28, 2021

16:48 - Emmanuel Macron a une "pensée" pour la policière municipale attaquée Actuellement en déplacement au Rwanda, en Afrique, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé au sujet de l'attaque au couteau dont a été victime ce matin à la Chapelle-sur-Erdre une policière municipale. "J'étais en lien constant avec le ministre de l'Intérieur. J'ai une pensée pour la policière municipale qui a été blessée et pour ses collègues," a-t-il déclaré.

16:03 - Profil du suspect : les infos fournies par le ministre Darmanin "Il n'a pas été condamné pour terrorisme ni apologie du terrorisme," a précisé le ministre de l'Intérieur. L'homme avait été arrêté pour des faits communs, de vol notamment. D'après le ministre, il avait été isolé en 2016 suite aux manifestations de sa radicalisation et sa "pratique rigoriste de l'islam", ainsi que du fait de ses fragilités psychologiques, puisqu'il avait été diagnostiqué comme "schizophrène sévère". Gérald Darmanin a rappelé le secret de l'instruction, et déclaré que ce n'était pas à lui de qualifier les faits ou de parler de terrorisme, rappelant que le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire.

15:58 - Le suspect se serait présenté à la police d'abord "pour un problème de voiture" "Je salue son courage car elle a su se défendre. Elle a été blessée à la jambe et à la main. Le deuxième agent municipal qui arrivait a failli être blessé lui aussi," a déclaré le maire de la commune de la Chapelle-sur-Erdre. Au sujet du mobile de la présence du suspect ce matin au poste de la police municipal : "Il invoquait un problème de voiture," a déclaré le maire.

15:56 - Déclarations de Gérald Darmanin Gérald Darmanin a déclaré à l'instant, en direct de la Chapelle-sur-Erdre : "Ce matin à 9h45, un individu s'est présenté au poste municipal de la commune sauvagement une policière municipale, qui heureusement survivra à ses blessures. (...) L'individu a pris la fuite et échappé à une première interpellation. (...) 250 gendarmes ont été mobilisés pour retrouver l'agresseur qui a voulu manifestement s'en prendre de nouveau aux gendarmes puisqu'il a tiré avec l'arme qu'il avait pris à la policière municipale et il a été ensuite neutralisé. Les jours de la policière ne sont pas en danger. Il est connu des services de police et sortait de prison. Signalé en 2016 pour une pratique rigoriste de l'islam, il avait été diagnostiqué comme un schizophrène sévère. Il a été placé directement dès sa sortie de prison suivi par une association spécialisée."

15:47 - Quel est le parcours judiciaire du suspect ? Interpellé et décédé suite à des échanges de tirs avec les gendarmes, le suspect était sorti de prison il y a à peine deux mois, le 22 mars dernier. Incarcéré en mars 2013, l'homme s'était évadé en septembre 2013 puis avait de nouveau été emprisonné. Depuis 2016, des troubles psychiatriques d'ordre schizophréniques, ainsi qu'une forme de radicalisation avaient été observés. Depuis sa sortie, le suspect était suivi par les services socio-judiciaires, et faisait l'objet de soins médicaux-psychologiques, d'après de source proche du dossier de la gendardemerie, citée par BFMTV ainsi que Franceinfo.

15:41 - Gérald Darmanin sur place : il visite les lieux de l'attaque Le ministre de l'Intérieur est arrivé à la Chapelle-sur-Erdre, non loin de Nantes, il y a quelques minutes. Gérald Darmanin a tout d'abord visité les lieux de l'attaque de la policière municipale, pendant une dizaine de minutes. Désormais, le ministre discute avec les élus de la Chapelle-sur-Erdre, en présence aussi de Johanna Rolland, maire de Nantes.

15:22 - Gérald Darmanin est arrivé sur place Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vient d'arriver à la Chapelle-sur-Erdre pour faire un point sur l'enquête après l'attaque au couteau d'une policière municipale.

15:15 - Le suspect était suivi par une association Selon des informations de BFM TV, l'auteur des faits a été rencontré à 3 reprises par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et a présenté les justificatifs de soins auprès du centre médico-psychologique. Il était également accompagné par une association en lien avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation.