"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 12 juin 2021, 2 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Aurez-vous suffisamment de chance pour mettre la main sur les résultats du tirage du Loto ce samedi 12 juin 2021 ? Réponse vers 21h…

Faute d'avoir parié sur le bon résultat du match Turquie - Italie à l'occasion du lancement de l'Euro 2021, vous avez une chance de vous rattraper ce soir en empochant la coquette somme de deux millions d'euros promis par la Française des jeux (FDJ) a qui trouvera le résultat du Loto. Pour jouer, c'est très simple ! Si vous vous motivez à braver la chaleur extérieur et que vous parvenez à vous lever de votre canapé ou de votre transat, il est possible de se rendre dans un point de vente agréé par la FDJ pour acheter votre grille. En cas d'incapacité à vous hisser plus loin que le congélateur plein de glaces, sachez qu'il est également possible de participer au tirage du Loto en vous connectant tout simplement au site de la FDJ.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Une fois parvenu à destination, que ce soit sur Internet ou chez votre buraliste, là encore, rien de bien compliqué. Moyennant toutefois 2,20 euros, vous pourrez cocher cinq chiffres, parmi ceux compris entre 1 et 49, et un N°Chance sur la liste des 10 qui sont à votre disposition. Réfléchissez bien à ce dernier choix : vous avez une chance sur 10 de trouver le bon résultat et ainsi de vous faire rembourser au moins votre mise. De quoi, vous l'aurez compris, retenter votre chance lors du prochain tirage du Loto "gratuitement".