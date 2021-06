"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 26 juin 2021 en direct / [EN COURS]"

RESULTATS LOTO - Qu'est-ce que vous réserve le nouveau tirage du Loto, proposé par la Française des jeux (FDJ) ? Ce samedi 26 juin 2021, vous pouvez tenter de remporter 2 millions d'euros... à condition de trouver les bons résultats.

[Mis à jour le 25 juin 2021 à 19h32] En ce doux week-end, la Française des jeux (FDJ) propose un nouveau tirage. À la clé, ce sont plus de 2 millions d'euros à gagner ! De quoi vous filer un sérieux coup de pouce pour organiser vos vacances d'été. Plutôt mer ou montagne ? Avec cette belle somme, plus question de choisir ! Si vous n'avez pas assez de vacances avec votre entreprise, vous pouvez toujours vous faire un petit plaisir avec 2 millions d'euros... jusqu'à proposer des congés sans solde à votre patron. Mais avant, il faut tout de même jouer, afin de remporter le bon tirage du Loto de ce samedi 26 juin 2021. Dès 21 heures, nous vous publierons les bons résultats de la cagnotte, afin de vérifier votre grille.

Vous souhaitez jouer, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? C'est très simple, il vous suffit d'acheter une grille au tarif unitaire de 2,20 euros, et de sélectionner cinq chiffres compris entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro chance. Le jackpot minimum lors d'un tirage du Loto est de 2 millions d'euros. S'il n'est pas remporté le jour du tirage, le jackpot progresse d'un million d'euros, comme le rapporte la Française des jeux.

Mais que faut-il choisir comme numéro ? Sur cette question, il y a plusieurs écoles. Certains jouent toujours les mêmes numéros fétiches, avec les anniversaires de leurs proches ou bien des dates importantes de leurs vies. D'autres encore préfèrent faire confiance au hasard. Enfin, pour les plus experts, on peut raisonner par probabilité et essayer de trouver les bonnes fréquences à laquelle un chiffre peut tomber. À vous de décider !