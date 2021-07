"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 3 juillet 2021 en direct"

RESULTATS LOTO - Samedi 3 juillet 2021, le tirage du Loto met en jeu 10 millions d'euros. Un jackpot qui laisse rêveur. Découvrez-vous les résultats sur cette page dans quelques heures.

[Mis à jour le 3 juillet 2021 à 18h55] L'été a commencé depuis quelques semaines, même si le beau temps n'est pas encore une réalité pour toute la France. Tout le monde a ses vacances dans la tête. Pour encore mieux en profiter, rien de mieux que 10 millions d'euros, par exemple. C'est la belle somme que propose le tirage du Loto de ce samedi 3 juillet 2021. En devenant millionnaire, vous pourrez changer de maison, de mode de vie mais aussi de vacances. Plus de restrictions, à vous la villa de rêve au bord de la plage, le grand voyage autour du monde, ou la grande maison où vous pourrez inviter tous vos proches. Pour savoir si ce rêve peut devenir réalité, les résultats du Loto seront affichés sur cette page en début de soirée.

Pour jouer, il faut vous munir de votre grille papier ou numérique, choisir 6 numéros, les cinq premiers sur une grille de 49 numéros et 1 numéro chance parmi 10 numéros. Pour remporter le jackpot du jour, il faut avoir tout bon, les numéros et le numéro chance. Pour le lieu, vous avez le choix entre le confort de votre canapé, en jouant sur internet ou une sortie dans le respect des règles sanitaires, et avec une attestation en poche, dans votre bureau de tabac.

Pour certains, le choix des numéros est une question de hasard, d'autres jouent toujours les mêmes numéros, leurs numéros favoris, les dates d'anniversaires des proches ou des jours qui ont marqué leur vie. D'autres joueurs misent eux sur la stratégie. On peut miser sur des chiffres mais aussi sur des lieux. En effet, certains endroits semblent porter chance aux joueurs. L'Île-de-France a ainsi vu 43 fois un grand gagnant du Loto depuis l'année 2013, selon la Française des jeux. Cela vient peut-être du fait que la densité de population y est plus importante qu'ailleurs. En Auvergne-Rhône-Alpes, 33 gagnants ont remporté le jackpot dont celui du Nouvel An et ses 11 millions d'euros.