"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 17 juillet 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO - Le tirage du Loto de ce samedi 17 juillet 2021 vous permettra-t-il d'empocher le jackpot ? Deux millions d'euros sont en jeu. Les résultats seront délivrés vers 21 heures.

[Mis à jour le 17 juillet 2021 à 18h01] Il fallait avoir joué les 18, 29, 31, 36, 38 et le N°Chance 10 lors du précédent tirage du Loto, mercredi 14 juillet. Un résultat trouvé par au moins l'un des participants puisque les quatre millions d'euros proposés par la Française des jeux (FDJ) ont été remportés. Conséquence, ce samedi 17 juillet 2021, deux petits millions d'euros sont promis à qui trouvera les résultats du Loto. Une somme certes moins attractive, mais qui devrait permettre à l'éventuel vainqueur du jour d'envisager les mois qui viennent avec beaucoup plus de sérénité.

Deux millions d'euros, c'est en effet l'équivalent de 1 666 smic, soit 138 années de revenu minimal en perspective pour le grand gagnant du jour. S'il peut justifier d'un pass sanitaire valide, celui-ci pourra également s'adonner à quelque 210 526 séances de cinéma cet été. De quoi faire le plein avant le prochain confinement ? Espérons qu'il n'y en aura pas d'autres… Enfin, s'il souhaite retenter sa chance au tirage du Loto, avec un tel pactole en poche, il pourra acheter pas moins de 909 090 grilles pour espérer trouver les résultats des tirages à venir. À voir toutefois si le jeu en vaut vraiment la chandelle…

Pour ceux qui ne connaîtront pas la chance escomptée pour ce nouveau tirage du Loto, sachez que la FDJ organise un de ces fameux Super tirages du Loto dans un mois, à l'occasion du vendredi 13 août 2021. Cette fois-ci, 13 millions d'euros seront promis à qui mettra la main sur le bon résultat du Loto. Avis aux amateurs de belles cagnottes, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Attention cependant, pour ceux qui auraient un budget, disons-le serré, la grille coûtera 3 euros, et non 2,20 euros comme en temps normal. Comment justifier un tel prix ? C'est très simple. Contrairement à un tirage du Loto classique, la Française des jeux proposera, en plus du beau jackpot de 13 millions d'euros, 50 codes LOTO qui permettront, quoi qu'il arrive, à 50 joueurs de remporter 20 000 euros. En temps normal, seuls 10 codes à 20 000 euros sont tirés au sort lors de chaque tirage du Loto.