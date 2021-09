Inondations à Agen : des images impressionnantes

INTEMPERIES A AGEN. La ville d'Agen (Lot-et-Garonne) a été frappée par d'importantes inondations mercredi 8 septembre 2021, au cours de la soirée. En trois heures, certaines rues de la ville ont été englouties sous 2 mètres d'eau. Au total, il est tombé l'équivalent de deux mois de précipitations. Les images sont impressionnantes.

Des rues complètement inondées, jusqu'à deux mètres de haut par endroits. Mercredi 8 septembre 2021, Agen (Lot-et-Garonne) a été le théâtre d'importantes inondations, ne causant toutefois que des dégâts matériels. Pour l'heure, aucune victime n'a été recensée par les secours. Au cours de la soirée, des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville, entraînant une importante montée des eaux dans les rues de la commune. Selon Météo France, il est tombé, entre 19 heures et 22 heures, l'équivalent de deux mois de pluie (128.8mm). Un "record absolu", alors qu'Agen avait été classée en vigilance orange.

Une cellule de crise a ainsi été ouverte par la mairie et la préfecture du Lot-et-Garonne. Des mises en sécurité de riverains ont été effectuées par les secours au fil de la soirée. Selon le directeur du cabinet du préfet, au micro de France Info, 200 interventions de pompiers ont été dénombrées, ainsi que 19 mises en sécurité. Par ailleurs, trois personnes ont dû être relogées. Malgré cet épisode exceptionnel, la Ville a annoncé que "toutes les écoles sont opérationnelles et prêtes à accueillir les enfants."

Les images des inondations à Agen

[À LA UNE À 8H] Un record de pluies, l'équivalent de deux mois de précipitations en trois heures, se sont abattues hier soir sur Agen en Lot-et-Garonne, provoquant des inondations dans une partie de la ville mais sans faire de victimes #AFP pic.twitter.com/OtVxV4OxYn — Agence France-Presse (@afpfr) September 9, 2021

[#SudRadio]#Inondations : Jusquà deux mètres deau dans les rues d#Agen après des pluies diluviennes.



On suit la situation tout au long du #GrandMatinSudRadio



Franck Longueville pic.twitter.com/Vxl7mhTG3c — Sud Radio (@SudRadio) September 9, 2021

Pluie et orages : les prévisions météo à Agen ce jeudi 9 septembre 2021

Après cet épisode exceptionnel, la décrue ne devrait pas s'amorcer tout de suite à Agen. Météo France prévoit en effet de nouvelles pluies et orages tout au long de la journée du jeudi 9 septembre 2021 et prévient d'une "nouvelle dégradation pluvio-orageuse attendue en soirée". Le département du Lot-et-Garonne n'est toutefois plus classé en vigilance orange mais reste en vigilance jaune.