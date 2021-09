"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 22 septembre 2021, 2 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – 2 millions d'euros sont mis en jeu pour le tirage du Loto de ce mercredi 22 septembre 2021. Il vous reste plusieurs heures pour y participer.

Les semaines s'enchaînent, et les tirages du Loto également. Ce mercredi 22 septembre 2021, 2 millions d'euros sont proposés par la Française des jeux (FDJ). Un jackpot qui pourrait changer votre vie en un claquement de doigts. Pour participer, c'est très simple : il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste ou de jouer en ligne, via l'application ou le site dédiés. Une fois votre grille validée, vous n'aurez plus qu'à attendre la publication des résultats du Loto, aux alentours de 20h50 sur notre page.

Souvent, les tirages du Loto donnent lieu à de belles histoires. Comme le rapporte La Dépêche, le plus grand gagnant de l'histoire du jeu vient de récupérer ses 26 millions d'euros. Il a remporté le jackpot record du Loto, le 11 septembre, grâce à une grille sur Internet, rappellent nos confrères. Ce tirage faisait partie des six rendez-vous Loto dédiés au patrimoine dans le cadre de la 4e édition des jeux Mission Patrimoine, et explique ce montant exceptionnel. Grâce à ces tirages, les joueurs peuvent contribuer à la sauvegarde des monuments en péril français. L'habitant de l'Ouest de la France a désormais de nombreux projets, qu'il a détaillés auprès de La Dépêche : "Je n'ai jamais manqué de rien mais je n'ai pas profité de tout ce que la vie avait à m'offrir." Désormais, cela sera voyages avec sa compagne, grands restaurants mais aussi achat d'une voiture et d'une belle bâtisse.