"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 2 octobre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Pour égayer votre week-end pluvieux, la Française des jeux (FDJ) proposait la coquette somme de 3 millions d'euros à celui qui trouvera les bons résultats du Loto. Voici les résultats qu'il fallait trouver ce samedi 2 octobre.

[Mis à jour le 2 octobre 2021 à 21h08] Week-end pluvieux, week-end heureux… pour celui qui trouvera les bons résultats du Loto du jour. Samedi 2 octobre 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un nouveau tirage de 3 millions d'euros. Pour jouer, c'est très simple, il suffit de se rendre chez un buraliste, ou sur le site de la FDJ, pour valider votre grille. Voici le bon tirage du Loto du jour :

Tirage du Loto du 2 octobre 2021

6-8-20-35-46 et le N°Chance 9 (pas de gagnant)

Joker+ 6 051 727

Résultats Option 2nd tirage : 22-34-35-36-43

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 6683 7374 - B 7273 1184 - C 9040 5164

F 4652 5046 - H 8871 2865 - I 8545 9774 - K 2345 6617 -

O 0764 8816 - R 0535 1276 - W 1392 0280

Malheureusement, dans les heureux vainqueurs du Loto surviennent parfois des tragédies. De nombreux récits retracent les mésaventures de joueurs ayant oublié de venir récupérer leurs gains. Le dernier en date est un peu plus sordide. Relayée par ABC12, l'histoire a eu lieu dans le Michigan, aux États-Unis. Cette fois, c'est la police qui a retrouvé un ticket du Loto dans les poches d'un homme qui venait de se noyer. En tout, l'homme avait remporté plus de 45 000 dollars (38 000 euros), mais n'avait pas empoché le gain, faute de carte de Sécurité sociale en sa possession.

Mais parfois, les tirages du Loto ont une fin heureuse ! Pour découvrir la votre, rendez-vous dès la semaine prochaine, pour le tirage du lundi 4 octobre. Pour jouer, c'est très simple, il suffit de sélectionner six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à choisir entre le 1 et le 10.