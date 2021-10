"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 23 octobre 2021 en direct / [EN COURS]"

RESULTATS LOTO - Ce samedi, la Française des jeux (FDJ) vous propose de gagner 12 millions d'euros si vous arrivez à trouver le bon tirage du Loto ! Plus que quelques minutes pour jouer !

[Mis à jour le 23 octobre 2021 à 19h00] Pour finir cette semaine en beauté, la Française des jeux propose un nouveau tirage du Loto avec, en jeu, une belle somme de 12 millions d'euros. Pour remporter la cagnotte, encore faut-il trouver les bons résultats du Loto, que nous vous dévoilerons sur cette page, un peu avant 21 heures. Pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site de la FDJ ou chez votre buraliste, avant le fermeture du jeu, soit avant 20h15.

Mais quels chiffres déciderez-vous de jouer ? Certains misent plutôt sur le hasard et sur leur bonne étoile. D'autres décideront de calculer les probabilités de tomber sur tel ou tel chiffre. Bon à savoir pour les joueurs mathématiciens, tous les tirages précédents se trouvent sur la site de la FDJ pour vous donner les anciens numéros tombés. Enfin, la plupart des joueurs décident certainement de se fier à des numéros fétiches, comme les anniversaires de proches ou encore des dates importantes, comme la rencontre avec leur moitié.

Vous avez oublié comment jouer ? C'est très simple ! Avec la grille du Loto entre vos mains, il vous faudra choisir six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance, à sélectionner entre le 1 et le 10. Bien sûr, vous pouvez aussi les choisir directement sur le site de la FDJ !