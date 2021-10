Claude Cahun : découvrez ses photographies les plus marquantes

L'artiste Claude Cahun, insaisissable photographe, a laissé une oeuvre considérable, entre surréalisme et réflexion sur l'identité de genre, sans doute trop méconnue.

[Mis à jour le 25 octobre à 9h24] C'est une artiste qui est assez naturellement mise à l'honneur ces dernières années, compte tenu de la plus grande considération apportée à toutes les questions relatives aux études de genre. Claude Cahun, photographe et poète, fut l'une des premières à intégrer dans son travail, de manière aussi ouverte, ses réflexions sur la féminité, la masculinité, les codes esthétiques genrés. C'est dans les années 1920, alors qu'elle quitte sa Loire Atlantique natale pour s'installer avec une autre artiste, sa compagne Suzanne Malherbe, qu'elle commence à se faire un nom. Son oeuvre prend une autre dimension après sa rencontre avec André Breton, en 1932. Elle devient l'une de membres du groupe surréaliste français, et prend par ailleurs des positions politiques, aux côtés de Georges Bataille. Elle se penche alors sur la sculpture et réalise de nombreux assemblages.

Claude Cahun quittera Paris avec sa compagne en mai 1938, pour s'installer à Jersey. Elle s'opposera frontalement à l'Occupation, en rejoignant un groupe de Résistants et faisant de la propagande anti-Reich à destination des soldats allemands. Elle sera arrêtée, avec Suzanne Malherbe, condamnée à mort le 16 novembre 1944, mais échappe à cette sentence, compte tenu de la défaite allemande. Son oeuvre sera marquée par cette époque, Claude Cahun tenant notamment un carnet de notes durant la guerre. Très affaiblie par son incarcération, elle vite les dernières années de sa vie dans un état de santé fragile, et décède en 1954.

L'oeuvre de Claude Cahun, une oeuvre à (re)découvrir

Ses photographies sont régulièrement exposées ses dernières années dans divers musées français. En 2011, une grande exposition avait été organisée au musée du Jeu de Paume, à Paris. L'occasion pour ce haut lieu de culture de la capitale de réaliser un petit film de présentation de l'oeuvre de Claude Cahun, avec de nombreuses photographies mises en avant. La vidéo du musée du Jeu de Paume est à retrouver ci-dessous :

De très nombreuses ouvres sont consultables sur le site du Musées des Beaux Arts de Nantes : il est ainsi possible de découvrir des dizaines de photos numérisées par cette institution, depuis cette page. Le musée britannique Jersey Heritage a également mis en ligne une partie du travail de Claude Cahun, à retrouver sur cette page.

Exposition du 24 mai au 25 septembre 2011 . Paris, FRANCE - 23/05/11/ © SIPA - Credit :GINIES/SIPA/1105241108

Le travail surréaliste de Claude Cahun est également considérable. Il est possible de naviguer sur les pages de navigart.fr pour se rendre compte de la diversité de cette oeuvre, avec notamment les collages et assemblages de la photographe dans les années 1920 et 1930.