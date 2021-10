"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 27 octobre 2021 en direct"

RESULTATS LOTO – Vous n'avez pas encore validé votre grille pour ce tirage du Loto du mercredi 27 octobre ? Rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ pour tenter de trouver les bons résultats du Loto !

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 19h02] En cette fin de mois d'octobre, les températures se rafraîchissent, mais les cagnottes mises en jeu par le tirage du Loto continuent, elles, de vous enflammer. Ce mercredi 27 octobre ne fait pas exception à la règle, puisqu'en cochant les bons résultats du Loto sur votre grille, vous pourriez ajouter à votre compte en banque un très beau jackpot de 14 millions d'euros. Chez votre buraliste ou en ligne, ne perdez pas de temps pour remplir votre grille du Loto. Vous n'avez que jusqu'à 20h15 pour avoir peut-être une chance de changer radicalement de vie !

Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker+… La Française des jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de vous permettre de remporter une jolie somme. Vous avez d'ailleurs la possibilité de rejouer les numéros de votre grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto grâce à l'option second tirage. Une simple case à cocher en plus sur votre grille de Loto, qui vous coûtera seulement 80 centimes de plus à débourser, mais qui pourrait considérablement changer la donne !

En outre, pour toute grille de Loto validée, vous recevez automatiquement un code aléatoire qui pourrait peut-être vous permettre de gagner 20 000 euros. À chaque tirage du Loto, vingt codes gagnants sont tirés au sort, alors pourquoi pas le vôtre ? Avec 20 000 euros de plus en poche, et ce, sans même trouver les bons résultats du Loto, vous pourriez gâter vos proches, vous prévoir quelques jours de vacances au soleil pour lutter contre la grisaille de l'automne, changer votre voiture vieillissante ou encore faire ses travaux de rénovation pour votre maison que vous repoussez toujours à plus tard.