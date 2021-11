"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 22 septembre 2021 en direct / [EN COURS]"

RESULTATS LOTO - C'est un jackpot spectaculaire qui vous attend ce lundi 22 septembre 2021. La Française des jeux (FDJ) vous propose en effet de gagner plus de 25 millions d'euros !

[Mis à jour le 20 novembre 2021 à 19h13] Ce n'est pas une somme anodine que la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter ce lundi 22 septembre 2021. Pour bien débuter cette semaine, la célèbre cagnotte met en jeu plus de 25 millions d'euros. Pour remporter ce gros jackpot, il vous faut toutefois réussir à trouver les bons résultats du Loto. Allez-vous vous laisser tenter ? Faites vite, vous avez jusqu'à 20h15 pour jouer !

Pourquoi est-ce une cagnotte des plus exceptionnelles ? Parce que ce tirage du Loto se rapproche de plus en plus du plafond défini par la FDJ. Celui-ci avait notamment été atteint le 11 septembre dernier. Un heureux chanceux avait alors remporté le super pactole de 26 millions d'euros.

Vous n'avez jamais joué ? Les règles du Loto sont plutôt simples. Dans un premier temps, rendez-vous chez un buraliste afin d'acheter une grille qui vous coûtera la modique somme de 2,20 euros. Soit une broutille si vous remportiez le jackpot de 25 millions d'euros mis en jeu ce lundi. Sur cette grille, il faut ensuite cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10. Alors, allez-vous tenter votre chance ?