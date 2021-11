"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 30 novembre 2021 en direct / [EN COURS]"

RESULTATS EUROMILLIONS. - Mardi 30 novembre 2021, vous pouvez gagner 17 millions d'euros à l'occasion de ce nouveau tirage de l'Euromillions, organisé par la Française des jeux (FDJ). A vous de jouez !

[Mis à jour le 30 novembre 2021 à 19h02] La semaine dernière, le tirage de l'Euromillions a été remporté par un Français avec un montant estimé à 163 millions d'euros. Comme le veut les règles de l'Euromillions, cette semaine le jackpot repart à zéro. Ce nouveau tirage de l'Euromillions est fixé à 17 millions d'euros. Mais si vous voulez remporter une telle somme, encore faut-il trouver les bons résultats de l'Euromillions.

Vous souhaitez égayer votre début de semaine ? Vous pouvez tenter votre chance dès ce mardi 30 novembre en remplissant votre grille avant 20h15. Pour jouer, il vous suffit de vous rendre dans le bureau de tabac le plus proche ou de vous connecter sur le site de la Française des jeux (FDJ). Pour les plus connectés d'entre vous, l'application mobile officielle est également disponible pour sélectionner vos numéros en quelques clics et tenter de décrocher en ligne le jackpot de l'Euromillions. Le tout pour la modique de somme de 2,50 € par grille. Les résultats de l'Euromillions sont à découvrir sur notre page, dès 20h30 !

L'Euromillions se déroule toutes les semaines le mardi et le vendredi. Pour remplir votre grille d'Euromillions, il vous faut cocher sept numéros : cinq numéros sur une grille de 50 numéros et deux étoiles sur une grille de 12 numéros. Pour remporter le jackpot, il vous faut cinq numéros gagnants ainsi que les deux étoiles.