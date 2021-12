"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 6 décembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - La cagnotte du tirage Loto de ce lundi 6 décembre 2021 mettait 2 millions d'euros en jeu après que l'une des plus grosses cagnottes ait été remportée lors du dernier tirage. Les résultats sont désormais disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 6 décembre 2021 à 20h45] À quelques jours des fêtes de fin d'année, la Française des jeux (FDJ) vous a donné la possibilité de remporter une belle cagnotte à l'occasion de son dernier tirage hebdomadaire du Loto. Ce lundi 6 décembre 2021, vous pouviez en effet espérer remporter la somme de 2 millions d'euros. Avec une telle somme sur votre compte en banque, vous auriez, à coup sûr, passé le plus beau Noël de votre vie. Une montre, une voiture ou même une maison auraient ainsi pu être déposées au pied du sapin. Les résultats sont disponibles sur cette page.

Le tirage du Loto du lundi 6 décembre 2021 :

7 - 15 - 16 - 29 - 36 et le numéro chance : 6

Joker + : 1 055 717

10 codes gagnants à 20 000€ : B 3399 7265 - C 1929 0906 - D 6202 5729 - E 6591 5918 - G 7213 8906 - I 6427 6880 - J 1426 4538 - J 2931 6258 - L 9976 9823 - M 3953 4380

Mais si vous espériez remporter une telle somme, il fallait d'abord jouer. Et les règles du Loto sont plutôt simples. Pour cela, il vous fallait vous déplacer chez votre buraliste à qui vous achetiez une grille sur laquelle vous choisissiez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous aviez coché les six bons numéros, les 2 millions d'euros auraient pu être vôtres, à condition que personne d'autre n'ait coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers, il était également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.

Lors du dernier tirage du Loto, un joueur a remporté, samedi 4 décembre, un gain record de 30 millions d'euros. C'est la somme la plus importante jamais remportée depuis le lancement du jeu en 1976, selon la Française des jeux (FDJ). Après 28 tirages consécutifs sans gagnant, le jackpot a été remporté par un habitant en Ile-et-Vilaine. Le dernier record date du 11 septembre avec 26 millions d'euros remportés. "Dans toute l'histoire de Loto, c'est la septième fois que le jackpot dépasse la barre symbolique des 20 millions d'euros", a indiqué la FDJ.