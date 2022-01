"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 8 janvier 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - La cagnotte du Loto de ce samedi 8 décembre 2022 mettait 3 millions d'euros en jeu à l'occasion de ce nouveau tirage. Les résultats sont désormais disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 8 janvier 2022 à 21h09] Après les fêtes de fin d'année, la Française des jeux (FDJ) vous a donné l'opportunité de renflouer votre compte en banque à l'occasion du dernier tirage hebdomadaire du Loto. Ce samedi 8 janvier 2022, vous pouviez en effet espérer remporter la somme de 3 millions d'euros. Avec une telle somme à votre disposition, vous pourriez, à coup sûr, gâter vos proches. Une montre, une voiture ou même une maison auraient pu devenir réalité pour vous. Les résultats sont désormais disponibles ci-dessous.

Le tirage du Loto du samedi 8 janvier 2022 :

17 - 22 - 25 - 42 - 43 et le numéro chance : 10

10 codes gagnants à 20 000€ : A 5046 5605 - A 9792 4058 - C 9780 4266 - I 1375 0382 - N 5285 3184 - O 4049 4112 - O 7455 1097 - O 9033 1950 - R 8636 8664 - V 6486 6843

Et c'est un tirage qui dure car celui-ci n'a en effet pas été remporté depuis le début d'année 2022 après plusieurs grosses cagnottes remportées. Aussi, si le gain de rang 1 n'est pas remporté, la FDJ a pour habitude de majorer la somme, en général à hauteur d'un million d'euros, pour le tirage Loto suivant. Si vous n'avez pas gagnez, peut-être aurez-vous la chance d'avoir l'un des dix codes gagnants permettant de remporter la somme de 20 000 euros.

Mais si vous vouliez espérer remporter une telle somme, il fallait d'abord jouer. Et les règles du Loto sont plutôt simples. Pour cela, il vous faut vous déplacer chez votre buraliste à qui vous achetez une grille sur laquelle vous choisissez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous avez coché les six bons numéros, les 2 millions d'euros seront à vous, à condition que personne d'autre n'ait coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers, il est également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.