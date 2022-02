Accident de chasse : comment les éviter ? De nouvelles règles ?

ACCIDENT DE CHASSE. La mort d'une randonneuse de 25 ans, samedi 19 février, lors d'une battue aux sangliers dans le Cantal, a replacé le sujet de la chasse au cœur des débats. Le gouvernement a réagi en indiquant que de nouvelles règles pourraient être mises en place.

Un terrible accident de chasse s'est produit ce samedi dans le Cantal sur la commune de Cassaniouze où une randonneuse de 25 ans a reçu une balle perdue. Se trouvant sur un sentier balisé avec son compagnon, la jeune femme originaire de l'Aveyron a été touchée par une balle d'une chasseuse de 17 ans, alors qu'une battue au sanglier se déroulait dans le même secteur. Elle serait décédée sur le coup selon La Montagne. L'autrice du coup de feu a été placée dimanche matin en garde à vue pour homicide involontaire. Un fait divers qui vient relancer le débat sur la chasse en pleine campagne présidentielle.

"Il s'avère la majeure partie du temps, voire sur chaque accident, que ce que l'on constate c'est un non-respect des règles de sécurité" de chasseurs, a déclaré ce lundi sur franceinfo, Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la Biodiversité. "Les règles les plus essentielles comme le respect de l'angle de tir, la connaissance de son environnement, bien souvent sont enfreintes en cas d'accidents." Selon Le Parisien, les règles de signalisation de la battue n'auraient justement pas été respectées. "S'il s'avère qu'on a encore des choses à renforcer, on le fera", a-t-elle ajouté, rappelant avoir annoncé "la création d'une appli de géolocalisation dans laquelle on pourrait savoir autour de soi où ont lieu les battues".

Après un autre accident de chasse en novembre dernier, une pétition réclamant l'interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche avait recueilli plus de 120 000 signatures. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, avait assuré, être "ouverte au débat" pour interdire ces pratiques le week-end. Depuis, la ministre avait plutôt privilégié le renforcement des contrôles et des mesures à l'échelle locale, en concertation avec les fédérations de chasse, notamment pour retirer leurs licences aux chasseurs qui ne respectent pas les règles.

Pour chasser, un permis de chasse est obligatoire et peut s'obtenir dès l'âge de 15 ans, bien que la chasse ne soit autorisée qu'à partir de 16 ans. Une loi mise en place en 2019 a instauré "le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier" et oblige la pause de panneaux de prévention (de type "chasse en cours") "à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier". Elle met également en place l'obligation tous les dix ans pour les chasseurs de faire une remise à niveau "sur les règles élémentaires de sécurité".

La Fédération Nationale de Chasse rappelle qu'il ne faut "pas tirer un gibier en direction des habitations et des routes." "Le tir ne se fait jamais à hauteur d'homme, ni sans s'être assuré que la zone balayée par les canons est déserte et sans risque", indique-t-elle rappelant que l'arme ne doit être "chargée que lorsque le chasseur est en instance de tir. Le reste du temps, l'arme est déchargée et ouverte."

Selon le bilan des accidents et incidents de chasse 2020-2021, publié il y a quelques mois, "70 chasseurs ont fait l'objet d'une verbalisation et une dizaine de procédures judiciaires ont été ouvertes pour des infractions susceptibles de constituer des délits (…) La baisse du nombre des accidents est régulière depuis plus de 20 ans mais nos efforts pour les réduire doivent se poursuivre. Un accident de chasse est toujours un accident de trop", a indiqué le rapport. En juillet 2019, plusieurs mesures ont été adoptées par le Parlement, à savoir l'obligation du port du gilet fluorescent pour les chasseurs pendant ces actions et la mise en place de panneaux de signalisation des opérations collectives de chasse à tir. Près de 90% des victimes des accidents de chasse restent les chasseurs, précise le dernier bilan de l'OFB.

Après le drame de ce samedi dans le Cantal, les candidats à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Yannick Jadot (EELV) ont ainsi proposé que la chasse soit interdite les weekends et pendant les vacances scolaires. Comptant le plus de chasseurs en Europe, la France est aussi le seul pays européen permettant de pratiquer tous les jours pendant la saison, alors que le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas ou le Portugal ont instauré un ou plusieurs jours de non-chasse.