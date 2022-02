"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 25 février 2022 [EN COURS]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Ce vendredi 25 février 2022, la Française des jeux vous propose de remporter la somme de 54 millions pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats seront disponibles sur cette page à partir de 21 heures.

[Mis à jour le 25 février à 19h03] Quoi de mieux pour débuter le week-end que d'empocher 54 millions d'euros ? C'est le montant que la Française des jeux (FDJ) vous propose de gagner pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, ce vendredi 25 janvier. A L'Internaute, on est certain que vous saurez en faire bon usage : voyages, voitures, escapades... La liste est longue. Si vous trouvez les cinq bons numéros et les deux étoiles, vous serez le nouveau gagnant de l'Euromillions. Alors, pourquoi se priver ? Les résultats sont à suivre sur cette page à partir de 21 heures.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.

Le saviez-vous ? Le 15 octobre dernier, le tirage de l'Euromillions offrait 220 millions d'euros à l'heureux chanceux qui trouvait les bons résultats de la cagnotte européenne, une somme record pour ce jeux ! Et fait incroyable, c'est une Française qui a remporté ce beau pactole. C'est la première fois qu'un joueur tricolore remporte une aussi grosse somme à cette cagnotte. La cagnotte de 17 millions de ce vendredi vous devrait tout de même permettre de changer de vie, bien que très inférieur au montant record !