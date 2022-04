"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 27 avril 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - La cagnotte du tirage Loto de ce mercredi 27 avril 2022 était évaluée à 6 millions d'euros après plusieurs cagnottes non remportées lors des derniers tirages. Les résultats sont désormais disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 20h57] Le mois d'avril s'est terminé par une grosse cagnotte mais avez-vous saisi l'opportunité proposée par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion du dernier tirage hebdomadaire du Loto ? Ce mercredi 27 avril 2022, vous pouviez en effet espérer remporter la somme de 6 millions d'euros. Avec une telle somme sur votre compte en banque, vous pouviez, à coup sûr, gâter votre famille et vos proches. Une montre, une voiture ou même une maison pouvaient vous tendre les bras. Les résultats sont désormais disponibles sur cette page, ci-dessous.

Tirage du 27/04/2022 1 - 8 - 13 - 31 - 43 Chance : 10

Joker+ 5 936 306

Option 2nd tirage : 13 - 18 - 27 - 30 - 40

10 codes gagnants : C 8083 0483 - D 1848 4112 - H 0611 1988 - K 6448 8760 - L 5585 9329 - L 5997 1710 - N 5147 9227 - O 6697 8788 - S 3476 6424 - V 3472 4192

Pour remporter les 6 millions d'euros lors de ce tirage du loto, il fallait avoir "un peu" de chance. En effet, vous aviez 1 906 884 manières possibles de cochez les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance - il fallait choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous aviez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouviez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. A ce moment-là, vous êtiez un gagnant du rang 2 et vous aviez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouviez de numéros exacts, et plus votre gain était faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.

Vous n'avez pas la bonne combinaison ? Votre code gagnant a peut-être été tiré au sort ! Si ce n'est pas non plus le cas, rendez-vous au prochain tirage du Loto ! Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker+… La Française des jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de vous permettre de remporter une jolie somme. Vous avez d'ailleurs la possibilité de rejouer les numéros de votre grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto grâce à l'option second tirage. Une simple case à cocher en plus sur votre grille de Loto, qui vous coûtera seulement 80 centimes de plus à débourser, mais qui pourrait considérablement changer la donne ! Alors, qu'attendez-vous pour jouer ?