"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 1er juillet 2022, 13 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO. Un super jackpot de 13 millions d'euros est proposé, vendredi 1er juillet 2022, avant les vacances d'été. Saurez-vous trouver la combinaison gagnante ?

Vendredi 1er juillet 2022, le super Loto des vacances promet un jackpot de 13 millions d'euros. En attendant les résultats, saviez-vous qu'avec cette somme vous pouvez acheter 26 bouteilles de Romanée Conti, millésime 1945 ? De quoi remplir votre cave à vin pour l'été. Si vous ne touchez pas le gros lot, pas de panique, 50 gagnants à 20 000 euros seront tirés au sort parmi les joueurs. Le tirage de ce super Loto, dont la grille coûte trois euros, réserve donc des surprises. Restez vigilant pour connaître les résultats du tirage de ce super Loto.

La somme de 13 millions d'euros du super Loto a été remportée pour la dernière fois le 31 décembre 2021. Le gagnant, un quadragénaire de la région parisienne, jouait la même combinaison depuis 10 ans. Le soir du 31 décembre, il a touché la mise, non pas grâce à sa grille habituelle, mais à l'aide d'une grille... flash. En plus des Lotos spéciaux, la FDJ organise des Loto tous les lundis, mercredis et samedis. Ceux-ci permettent de gagner au minimum deux millions d'euros et 10 gagnants à 20 000 euros sont tirés au sort.