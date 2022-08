"Béluga dans la Seine : mort après son transfert, les infos"

BELUGA. Sorti avec succès de l'écluse où il était depuis plusieurs jours, le béluga coincé dans la Seine a été transporté vers Ouistreham mais son décès a été annoncé dans la matinée par la préfecture du Calvados.

[Mis à jour le 10 août 2022 à 11h38] L'opération de sauvetage hors normes n'aura pas suffi. La mort du béluga coincé dans la Seine depuis plusieurs jours a été annoncée ce mercredi en fin de matinée par la préfecture du Calvados. Sorti de l'eau de la Seine où il était coincé dans une écluse de l'Eure depuis plusieurs jours, le béluga avait été transporté en urgence vers Ouistreham avec l'objectif de lui faire retrouver l'eau de mer et de pouvoir le soigner. "C'est la mort dans l'âme que nous annonçons que le béluga n'a pas survécu à la translocation qui était risquée, mais indispensable pour donner une chance à un animal autrement condamné", a également réagi l'association Sea Shepherd France sur son compte Twitter.

Les premiers examens réalisés sur l'animal lors de son transfert n'étaient pas très rassurants. "On a un pronostic extrêmement réservé pour cet animal", avait confié à France Info la soigneuse Isabelle Brasseur, dépêchée depuis le Marineland d'Antibes pour participer à ce sauvetage hors du commun. Gendarmes, nageurs des sapeurs-pompiers, filet géant... C'est une opération de sauvetage digne de la saga "Sauvez Willy' qui s'était tenue dans l'Eure mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi. Elle a conduit à la sortie de l'eau du béluga coincé dans la Seine depuis plusieurs jours. L'animal a ensuite été placé dans un camion réfrigéré qui a pris la direction de la côte et de Ouistreham où un bassin d'eau de mer l'attendait. Le cétacé devait y passer plusieurs jours sous la surveillance des soigneurs avant d'envisager de le conduire en haute-mer.

Le béluga a tout d'abord été sorti de l'eau via un gigantesque filet capable de supporter le poids de l'animal environ 800 kilos pour 4 mètres de long.

Il a ensuite pu être transporté en direction de Ouistreham sur la côte normande où il devait être placé dans un bassin d'eau de mer et sera suivi par une équipe médicale.

Repéré en milieu de semaine dernière, le béluga de 4 mètres se trouvait depuis le vendredi 5 août dans une écluse au nord-ouest de Paris. L'écluse située à Notre-Dame de la Garenne près de Vernon, à 70 km au nord-ouest de Paris, mesure 125 mètres sur 25 mètres. Sa présence dans cette écluse a pu engendrer un stress supplémentaire chez l'animal, notaient ce week-end les autorités. La possibilité d'un transport a été évoqué lundi 8 août avec une opération débutée mardi 9 août en soirée et conclue dans la nuit par la sortie de l'eau de l'animal. Le décès du cétacé a été annoncée en fin de matinée le mercredi 10 août.