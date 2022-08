Orages et inondations : l'alerte orange étendue, 13 départements en vigilance... Dernières infos et images

ORAGES. Météo France a étendu la liste des départements placés en vigilance orange pour les orages ce mercredi 17 août 2022. Treize département au sud, dans l'est et le nord-ouest du pays sont concernés et quatre d'entre eux courent le risque de voir des inondations de former.

Images des orages L'essentiel Météo France a placé treize départements en vigilance orange contre les orages ce mercredi 17 août 2022 : le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard et l'Hérault ont été rejoints par la Seine-Maritime, le Calvados et la Manche. En milieu d'après midi l'Ain, l'Isère, le Pas-de-Calais, le Rhône et de la Haute-Savoie se sont ajoutés à la liste.

Quatre de ces départements sont aussi concernés par une vigilance orange face au risque d'inondation. La menace concerne exclusivement le sud-est du pays et seul le département du Vaucluse est épargné.

Suivez les dernières prévisions météo dans ce direct.

En direct

16:59 - Jusqu'à 60 mm de pluie attendus dans le nord En Normandie et dans le nord de la France, l'institut météorologique prévoit des pluies orageuses fréquentes et assez violentes. "Elles pourront donner localement jusque 40 à 60mm en très peu de temps", ajoute les prévisionnistes. 16:43 - Des orages et des rafales à 130 km/h dans le Rhône-Alpes En Rhône-Alpes, où plusieurs départements viennent d'être placés en vigilance orange face aux orages, Météo France prévoit de violents épisodes orageux, certains ont déjà traversé Saint-Etienne et Lyon. Ce sont surtout les vents qui soufflent dans la région avec des rafales jusqu'à 130 km/h et la grêle avec des chutes de grêlons de parfois plus de 3 cm qui inquiètent. 16:29 - Les orages remontent sur le Massif central Les observations de La Chaîne météo montrent que de violents orages remontent dans la vallée du Rhône et sur le Massif central avec des rafales de vent allant à plus de 100 km/h par endroit. 16:13 - La vigilance orange orage étendue à cinq nouveaux départements A 16h, Météo France a annoncé l'ajout de cinq départements à la liste des territoires placés en vigilance orange face aux orages, il s'agit de l'Ain, de l'Isère, du Pas-de-Calais, du Rhône et de la Haute-Savoie. Au total, 13 départements sont donc en alerte face aux intempéries ce mercredi 17 août. 16:09 - Quels sont les bons réflexes à avoir pendant les orages ? (3/3) Face aux orages et aux inondations, un moyen simple de limiter les risques est de rester à domicile ou du moins de limiter les déplacements autant que possible. Météo France rappelle que 30 cm d'eau peuvent suffire à emporter une voiture dans le courant. Même avec un niveau d'eau inférieur les risques sont importants aussi si vous êtes contraints de vous déplacer penser à réduire considérablement la vitesse pour éviter l'aquaplanning et à allonger les distances de sécurité avec les autres véhicules. 15:53 - Quels sont les bons réflexes à avoir pendant les orages ? (2/3) Les orages s'accompagnent de risques d'inondations souvent aussi, il faut se tenir informé sur ces risques auprès des autorités pour savoir quel comportement à adopter. Il est nécessaire de savoir si l'on se trouve dans une zone inondable et connaître la procédure à suivre pour se mettre à l'abri si nécessaire. De manière générale, les lieux en hauteur comme les étages sont à privilégier tandis qu'au contraire, les parkings et les sous-sols plus facilement inondables doivent être évités. 15:37 - Quels sont les bons réflexes à avoir pendant les orages ? (1/3) Les orages, notamment les épisodes violents tels que ceux qui font rage dans les huit départements en vigilance orange ce mercredi 17 août, les risques sont importants et plusieurs astuces permettent de les limiter et de se mettre à l'abris. Il faut d'abord s'abriter de la foudre, particulièrement lorsque l'activité électrique est importante. Météo France rappelle qu'il faut éviter la baignade et sortir de l'eau et ne pas se rendre sur les sommets des montagnes ou collines. La foudre est attirée par les conducteurs d'électricité ou les objets surélevés ou en hauteur, c'est pourquoi il est recommandé de se tenir éloigné des poteaux électriques et des arbres. Pour s'abriter, il faut préférer les bâtiments en dur. 15:21 - Le Vieux-Port de Marseille inondé à cause des orages A Marseille c'est l'équivalent d'un voire de plusieurs mois de pluie qui est tombé depuis hier soir et le début de l'épisode orageux. Les pluies diluviennes ont causé l'inondation du Vieux-Port de la cité phocéenne, des vidéos amateurs notamment reprises par BFMTV ont montré l'eau ruisselante sur les routes. Le lieu était sous les eux hier soir, pendant la nuit et encore ce matin mais depuis la situation et revenue à la normale. 15:04 - La fin de la vigilance orange attendue dans la soirée Météo France a publié ses premières prévisions pour la journée de demain et toutes les vigilances oranges, orages et inondations, devraient être levées. Reste que le temps sera encore couvert et orageux par endroit notamment sur la façade est du pays. La vallée du Rhône et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pourraient encore être sous les averses orageuses mais seulement ponctuellement. 14:47 - Des "orages temporairement forts" en Normandie En Normandie, où trois départements sont placés en vigilance orange, l'institut spécialiste de la météo annonce des "orages temporairement forts" ainsi que de gros cumuls de pluie. Des averses orageuses peuvent également se déclencher dans les Hauts-de-France classés en vigilance jaune. Dans les régions voisines de la Normandie, le Bretagne, les Pays de la Loire et l'Ile-de-France seulement quelques averses sont attendues et elles ne devraient que très rarement être accompagnées d'orages. 14:33 - Dans le sud, les orages se dirigent vers l'est Les orages vont continuer de frapper le sud-est de la France cet après-midi et doivent se diriger vers l'est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en fin de journée selon les prévisions de Météo France. Pour autant d'ici là les orages seront peu mobiles et le niveau d'eau pourrait atteindre des cumuls de 100 à 150 mm par endroit. L'institut météorologique ajoute que sur les zones de la vallée du Rhône, du Massif central et au nord-est "de nombreuses averses orageuses se succèdent". 14:19 - Les autorités recommandent de limiter les déplacements face aux risques d'inondation Face aux orages et aux risques d'inondation, les autorités des départements en vigilance orange invitent les populations à réduire au maximum et reporter leurs déplacements ou à défaut de se renseigner sur la météo avant de prendre la route. La préfecture du Var a aussi insisté dans un communiqué sur les risques encourus rappelant que "30 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture". Les autorités ajoutent qu'il est formellement déconseillé de rester proche des cours d'eau ou de s'abriter sous un arbre. 14:00 - Les plages de Marseille interdites à la baignade à cause des orages Si les pluies diluviennes et les orages ont dissuadé la plupart des habitants et des vacanciers d'aller se baigner sur les plages de Marseille, la municipalité a officiellement interdit la baignade dans un arrêté publié ce mercredi. En plus de la dangerosité, le remous causé par les intempéries a joué sur la qualité de l'eau la Ville a indiqué que des analyses seront menées avant la réouverture des plages. 13:30 - L'est et le nord-ouest de la France en vigilance face aux orages La Chaîne météo ne place pas toute la France en vigilance mais estime qu'une grande partie des départements de l'est du pays et du nord-ouest sont en alerte, jaune pour la plupart et orange pour sept départements du sud : le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche et la Drôme. Des prévisions légèrement différentes de celles de Météo France mais qui confirment la tendance : les épisodes orageux se concentrent sur deux zones géographiques, le littoral méditerranéen et celui de la Manche. 13:14 - Les orages sont-ils bienvenus après la sécheresse ? Alors que la France connaît un des plus importants épisodes de sécheresse de son histoire, voilà qu'une série d'orages frappe toutes les régions ou presque. Mais couplés, sécheresse et orages ne font pas bon ménage et augmentent les risques d'inondation. Après plusieurs mois sans eau, les sols se sont durcis devenant des croutes presque imperméables et donc impénétrables pour l'eau de pluie qui tombe en très grande quantité. Or, si l'eau n'est pas absorbée par les sols, elle ruisselle et s'accumule sur les routes créant des crues et des inondations. LIRE PLUS

Ils sont treize départements à être placés en vigilance orange pour orages ce mercredi 17 août 2022. Après l'ajout de la Seine-Maritime, du Calvados et de la Manche à la liste des département en alerte, c'est au tour de l'Ain, de l'Isère, du Pas-de-Calais, du Rhône et de la Haute-Savoie d'être placés en vigilance orange face aux orages. Le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard et l'Hérault sont eux en vigilance depuis hier. L'épisode orageux qui s'est mis en place dans la nuit de mardi à mercredi se poursuit et se concentre sur le sud-est depuis la fin de matinée sur le nord-ouest du pays. D'intenses précipitations, des chutes de grêle et des rafales de vent "de l'ordre de 80 à 100 km/h" sont attendues selon les prévisions de Météo France. La pluie est déjà tombée en quantité impressionnante ce matin sur le pourtour méditerranéen comme à Marseille où l'équivalent d'un moins de pluie est tombé en quelques heures. La Chaîne météo estime que "les cumuls de pluie pourront atteindre 40 à 50 mm au passage des orages avec, au total, des cumuls pouvant atteindre 100 à 150 mm sur les Cévennes en tenant compte des précipitations tombées depuis hier soir" mais précise que les orages seront "à priori plus diffus et plus localisés que redouté initialement".

En Normandie où trois départements sont concernés par l'alerte plusieurs séquences d'averses orageuses sont attendues. La région voisine des Hauts-de-France est également susceptible de voir des précipitations orageuses dans le ciel. En Bretagne, dans le Pays de la Loire et en Ile-de-France quelques averses peuvent survenir mais sans atteindre les mêmes intensités. Si seulement huit départements sont placés en vigilance orange, les territoires voisins doivent restés prudents puisque selon La Chaîne météo estime que douze autres départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Occitanie courent le risque de voir de violents orages éclater. Toute la France est recouverte à minima par les nuages et plusieurs ondées tombent dans toutes les régions. Les orages frappent notamment la moyenne vallée du Rhône, le Massif central. Tandis que des coups de tonnerre et de la grêle sont attendus dans le centre-est et quelques averses circulent des Pays de la Loire à la frontière belge d'après les prévisions. Le Sud-Ouest et le bassin parisien pourraient aussi voir les pluies s'intensifier dans l'après-midi selon les prévisions météorologiques.

Avec des telles quantités d'eau, quatre départements du sud-est, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault, sont également placés sous vigilance orange pour les risques d'inondations. La faute aux pluies diluviennes qui font suite à l'épisode de sécheresse et ruissellent sans pouvoir pénétrer les sols. Ce sont des crues subites des rivières et cours d'eau et l'accumulation des eaux de pluie en ville qui sont redoutées.

Les images des violents orages ne manquent pas et plusieurs vidéos amateurs montrent la violence des pluies. A Marseille, ce mercredi 17 août le Vieux-Port était sous les eaux après une nuit d'averses. A Montpellier aussi les orages et les pluies sont impressionnants tandis qu'à Hyères près de Toulon c'est la taille des grêlons qui interpellent.