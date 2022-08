Doctolib : deux faux médecins repérés et visés par une enquête, la plateforme réagit

DOCTOLIB. Nouveau séisme pour la plateforme Doctolib. Une enquête a été ouverte pour "exercice illégale de la médecine" après l'identification de deux faux médecins dans l'Hérault. Doctolib est sommé d'être "plus sérieux" sur le contrôle des inscriptions.

[Mis à jour le 26 août 2022 à 9h48] Après la polémique sur la naturopathie, Doctolib est de nouveau secoué. Ce sont les contrôles de la plateforme sur les praticiens et les médecins inscrits dans son annuaire qui sont pointés du doigts et pour cause : deux faux médecins présents sur l'application de prise de rendez-vous médicaux ont été épinglés dans l'Hérault. Les deux hommes se faisaient passer pour des psychiatres et ont été percés à jour par une patiente qui a porté plainte auprès du parquet de Montpellier en juin 2022 selon l'enquête de Radio France. Une plainte à laquelle s'est ajoutée celle du Conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault qui dénonce l'absence de contrôles de Doctolib. La justice a décidé d'ouvrir une enquête contre les deux médecins pour "exercice illégale de la médecine".

Prévenu de la présence des imposteurs sur sa plateforme le 21 juin par la patiente abusée, Doctolib a expliqué la procédure d'inscription des médecins sur la plateforme : les médecins doivent d'abord fournir une pièce d'identité "puis un délai de 15 jours est octroyé aux professionnels de santé afin de réceptionner les pièces justificatives dans le cadre d'une vérification du droit d'exercer". Un dispositif qui permet aux médecins de donner des consultations avant la vérification de leurs diplômes. Auprès de Franceinfo, la plateforme de prise de rendez-vous en ligne a reconnu les failles de son système et a indiqué : "Depuis que nous avons eu connaissance de cette affaire, nous travaillons à renforcer nos procédures de contrôle de telle sorte qu'aucun praticien ne puisse utiliser nos services tant que son identité et son droit d'exercer n'ont pas été vérifiés".

Doctolib critiqué par l'ordre des médecins

Sous le feu des critiques depuis quelques jours, Doctolib est cette fois visé par les reproches du Conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault. "De façon évidente, aucun contrôle préalable n'a été entrepris", s'est agacé le président du conseil Philippe Cathala auprès de la cellule d'investigation de Radio France. Selon lui la procédure d'inscription mise en place par la plateforme est insuffisante pour contrôler le droit d'exercer des médecins : "La moindre des choses serait de faire les vérifications avant l'inscription". D'après l'enquête, les escrocs ont pu user de leurs faux profils de psychiatres pendant trois semaines, durée pendant laquelle ils pouvaient également facturer et donner des consultations.

L'absence ou l'insuffisance de contrôles reprochée à Doctolib, suscite d'autant plus la colère de l'ordre des médecins qui rappelle que la vérification du droit d'exercer d'un médecin peut se vérifier facilement sur le site internet du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM). Tous les praticiens y sont référencés avec leur matricule, le numéro RPPS qui leur est attribué à vie en début de carrière.