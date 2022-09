Glacier de l'apocalypse : bientôt un effondrement et une catastrophe ?

GLACIER THWAITES. Le "glacier de l'apocalypse" fond plus rapidement que prévu. C'est ce que révèle une étude sur le réchauffement climatique. Cela devrait avoir un impact significatif sur la montée des eaux. On fait le point.

Sommaire Glacier Thwaites carte

[Mis à jour le 6 septembre à 20h10] Alors que les sujets sur l'écologie et le réchauffement climatique se sont désormais imposés dans le débat public, une nouvelle étude, publiée lundi 5 septembre 2022 dans nature geoscience, vient, une fois de plus, confirmer l'accélération du phénomène. Elle affirme, notamment, que le glacier Thwaites s'effondre plus rapidement que prévu. En effet, les scientifiques ont relevé que le bloc de glace a reculé sur les cinq à six derniers mois, bien plus rapidement qu'auparavant. La fonte observée s'est opérée à un rythme de 2,1 kilomètres par an. C'est "deux fois le taux observé dans la partie qui a reculé le rapidement entre 2011 et 2019", ont expliqué les experts dans l'étude.

Dans un communiqué publié par l'université de Floride du sud, Robert Larter, géophysicien et un des auteurs de l'étude, a alerté à propos de la fonte rapide de celui que l'on appelle le "glacier de l'apocalypse" : "Thwaites ne tient aujourd'hui qu'à un fil, et nous devons nous attendre à voir de grands changements sur de petites échelles de temps à l'avenir - même d'une année à l'autre - une fois que le glacier se retirera au-delà d'une crête peu profonde dans son lit."

L'effondrement d'un tel glacier serait désastreux pour le monde tel qu'on le connaît. En effet, cela induirait une montée des eaux importante. C'est pourquoi certains ont renommé Twhaites "le glacier de l'apocalypse". Toutefois, Rob Later, dans un tweet en date du lundi 5 septembre 2022, a expliqué qu'il rejetait cette dénomination "car la contribution de l'Antarctique occidental à l'élévation future du niveau de la mer est encore, dans une certaine mesure, entre nos mains".

La carte du glacier de l'apocalypse est proposée par le site nature geoscience qui publie l'étude scientifique. Pour bien comprendre les indications, le site fournit une légende détaillée que vous pouvez retrouver ci-dessous :

a , Carte de la baie sud de la mer d'Amundsen à proximité du glacier Thwaites. Bathymétrie/topographie couvrant la mer, la plate-forme sous-glaciaire et le glacier échoué de la réf. 37 . Les positions précédentes des lignes d'échouage, ainsi que les points d'ancrage aux extrémités du TGT et de la plate-forme de glace orientale, sont indiqués en couleur. Région moderne de mise à la terre hachurée. T1-T3 : creux tributaires. b , Profil long montrant le contexte du site d'étude. La barre rose et la bathymétrie orange indiquent la zone du nouveau levé. GL, ligne de mise à la terre. c , Traces de relevé AUV au sommet du mélange de glace de l'ouest de Thwaites et du TGT. ré, Bathymétrie de fauchée multifaisceaux AUV d'une résolution de 1,5 m superposée à une image rendue par ombrage de la bathymétrie de fauchée EM122 embarquée recueillie lors de la même campagne de recherche. F, ventilateur ; C, rocher ; Ch, canal.