3-MMC : qu'est-ce que la "nouvelle cocaïne" ? Effets et risques de cette drogue

3-MMC. La "nouvelle cocaïne" se répand de plus en plus dans certaines soirées et certains milieux festifs. Alors que sa consommation augmente, elle n'est pas sans risque. Un fait-divers à Paris est venu le rappeler.

C'est un fait divers qui remet le sujet sur le devant de la scène. Mise en lumière il y a quelques mois, la "nouvelle cocaïne", alias 3-MMC, fait reparler d'elle ces derniers jours. Un homme est mort à Paris, lundi 5 septembre, après avoir fait une overdose de cette drogue, a rapporté Le Parisien. La victime, âgée de 42 ans, s'est mise à convulser en pleine relation sexuelle et n'a pu être sauvée. Son partenaire a reconnu devant les policiers que tous deux avaient consommé de cette cocaïne avant leurs ébats. Les enquêteurs ont même retrouvé des restes au sein de l'appartement du XVIIIe arrondissement dans lequel le drame a eu lieu. Mais, au juste, qu'est-ce que cette "nouvelle cocaïne" ? Les effets de la 3-MMC sont-ils plus dangereux ? Voici ce qu'il faut savoir sur le sujet.

Qu'est-ce que la 3-MMC, la "nouvelle cocaïne" ?

La "nouvelle cocaïne" est présentée par ses consommateurs comme une combinaison de cocaïne, de MDMA et d'amphétamines. Mais elle n'est en réalité pas si nouvelle. Elle est en effet apparue il y a une dizaine d'années, au début des années 2010. Au départ, elle était principalement consommée par des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, explique un document de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). Depuis environ cinq ans, sa consommation s'est "démocratisée" lors de soirées organisées par le milieu LGBT et s'est étendue à tout public.

Quels sont les effets de la 3-MMC ?

Ayant des caractéristiques similaires à d'autres drogues, la 3-MMC présente des effets stimulants, euphorisants et empathogènes, selon ses consommateurs. C'est ainsi qu'elle est répandue dans les milieux festifs. Selon l'OFDT, "le produit a pour but de lever les inhibitions, d'augmenter le plaisir." Laurent Karila, psychiatre et addictologue, avait même ajouté auprès du Parisien que la 3-MMC était consommée "pour se doper et mieux travailler."

Quelle est la différence entre la 3-MMC et la cocaïne ?

Se présentant comme un dérivé de la cocaïne, la 3-MMC se différencie principalement de l'une des drogues les plus connues par un point essentiel pour les consommateur : son prix. En effet, la "nouvelle cocaïne" est vendue bien moins chère que la cocaïne traditionnelle. Entre 10 et 30 euros le gramme contre 60 à 80 euros pour la cocaïne. Les effets, eux, ne semblent pas être très éloignés entre ces deux drogues.

Quels sont les risques à consommer de la 3-MMC ?

Comme pour toute drogue, consommer de la 3-MMC n'est pas sans risques. Amine Benyamania, chef du service d'addictologie à l'hôpital Paul-Brousse, signale auprès de Franceinfo que "les risques d'une drogue comme la 3-MMC, ce sont des risques cardiovasculaires et neurologiques. Et à côté de ça, les troubles psychiatriques." Mais selon Laurent Karila, "les complications sont bien pires que celles de la cocaïne. Tous les organes peuvent être touchés à long terme", avec des risques de problèmes rénaux, d'ORL, d'infarctus, d'arrêt cardiaque, d'AVC et donc de convulsions, comme l'a rappelé le drame à Paris le 5 septembre.