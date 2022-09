"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 19 septembre 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Début de semaine morose, du côté de la FDJ. Pour son premier tirage du Loto, lundi 19 septembre 2022, la Française des jeux propose deux millions d'euros. Les résultats seront livrés sur cette page vers 21 heures.

[Mis à jour le 19 septembre 2022 à 18h53] Deux millions d'euros. Certes, la somme reste colossale pour le commun des mortels, mais pour les habitués du Loto, cette cagnotte a un parfum de défaite. Ceux qui devraient tenter leur chance ce lundi 19 septembre 2022 n'ont, pour sûr, pas remporté le précédent tirage du Loto. Découvrir le résultat du Loto était alors synonyme de changement de vie. Quatorze millions d'euros étaient en jeu. De quoi pouvoir envisager sérieusement ses rêves les plus fous. Samedi, les résultats du Loto étaient : 1 - 3 - 12 - 17 - 20 et le N°Chance 3.

Avec deux millions d'euros en jeu ce soir, il est certain que l'enthousiasme ne sera pas le même au moment du tirage. Et ce d'autant plus si les joueurs pensent devoir à nouveau partager le gain à plusieurs. En effet, samedi soir, au lendemain du Super Loto Mission Patrimoine qui proposait une cagnotte de 13 millions d'euros, 14 millions d'euros étaient bel et bien en jeu. Pour autant, chaque gagnant du rang 1 n'a pu repartir qu'avec… 3,5 millions d'euros. Car ce n'est pas une, mais bien quatre grilles qui avaient été cochées correctement. Leurs propriétaires ont donc dû se répartir équitablement le butin ce qui a considérablement réduit leurs ambitions.

Si, ce lundi soir, plusieurs participants viennent à trouver le résultat du Loto, avec deux millions d'euros en jeu, le jackpot, une fois divisé entre les différents vainqueurs, sera particulièrement dérisoire. Alors, comment être sûr de ne pas partager son gros lot ? Hormis invoquer peut-être les esprits de la Française des jeux, les joueurs doivent davantage envisager de parier sur des gros chiffres. Préférer le 44 aux 3 et 2, les 39 et 32 aux 12 et 20, vous permettra, non pas d'augmenter vos chances de trouver le résultat du Loto - celles-ci restent de l'ordre d'une sur plus de 19 millions quoi qu'il arrive -, mais de vous assurer un peu plus une victoire en solitaire. Car c'est un fait, la plupart des gens aiment parier des chiffres en lesquels ils ont confiance, qui font référence à des dates, à des joueurs, à leur nombre de frères et sœurs… Bref, des chiffres souvent petits, ce qui explique qu'il y ait eu autant de vainqueurs samedi dernier, les nombres sortis étant tous inférieur à 20.