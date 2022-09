Manifestations du 29 septembre : qui fait grève ? Qui sera dans la rue ?

Plusieurs syndicats appellent les salariés à faire grève ce jeudi 29 septembre 2022. Quelle sont leurs revendications ? Quels secteurs seront impactés par la grève générale ? Où sont organisées les manifestations ?

Les principaux syndicats français ont appelé à une grande journée de mobilisation dans toute la France ce 29 septembre 2022. Un appel a été lancé par la CGT, FSU et Solidaires ainsi que par les organisations de jeunesse. La CDFT et FO n'y participeront pas. Les syndicats comptent faire de ce rendez-vous un moment fort de la rentrée sociale, alors que le gouvernement compte lancer très rapidement la réforme très clivant des retraites. Pour les organisations qui appellent à la grève, il est urgent que l'exécutif dégagent davantage de moyens pour le pouvoir d'achat des Français, les droits des travailleurs et reculent sur l'engagement d'un report de l'âge légal du départ à la retraite.

Quels secteurs sont concernés par la grève ?

SNCF

Plusieurs syndicats appellent les agents de la SNCF à participer au mouvement. Les prévisions de circulation des trains (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien, lignes internationales) seront disponibles 1 à 2 jours avant. Il est possible de vérifier les prévisions pour une ligne en particulier sur le site de la SNCF le jour-J et sur les sites internet régionaux des TER.

Transports urbains

Les réseaux de transports des villes (bus, trams, métros) pourraient être impactés à la fois par les chauffeurs grévistes mais aussi par des déviations d'itinéraires liées aux manifestations organisées le même jour. Vérifiez le site internet de votre service de transport afin de connaitre les prévisions de circulation.

RATP

Un préavis de grève couvrant l'ensemble du personnel, de toutes catégories et dans l'ensemble des services a été annoncé par la CGT-RATP. Ce préavis est annoncé du mercredi 28 septembre 2022 à 22H00 au vendredi 30 septembre 2022 à 07h00. Les prévisions ligne par ligne (bus, trams, métros, RER) seront disponibles un à deux jours à l'avance sur le site de la RATP.

Transports routiers et maritimes

La fédération des transports routiers SUD-SOLIDAIRES a déposé un préavis de grève la journée du 29 septembre. Le trafic maritime pourrait aussi être impacté car la fédération nationale des ports et docks CGT a appelé à la mobilisation sur une durée de 4 heures.

Ecoles et éducation nationale

Les professeurs du premier degré doivent se déclarer grévistes au préalable. Ainsi, les écoles maternelles et primaires devraient être en mesure d'indiquer un peu à l'avance les conditions d'accueil aux parents. Cependant, pour les établissements du secondaire, les collèges et les lycées ne peuvent savoir quels enseignants seront absents, car ces derniers n'ont pas l'obligation de se déclarer gréviste à l'avance. La CGT des Services Publics appelle aussi les Atsem (agents territoriaux présents dans les classes des écoles maternelles) à se mobilier. Les services comme la restauration scolaire, les activités périscolaires et les crèches pourraient également être impactés.

Services publics et santé

Les agents de la Fonction publique (fonctionnaires) sont appelés à participer à la grève nationale. La Fédération CGT santé action sociale appelle aussi les secteurs de la santé, de la protection de l'enfance, du handicap et du grand âge à rejoindre la mobilisation.

Où ont lieu les mobilisations ?

La CGT a dévoilé une carte interactive pour visualiser où seront les lieux de rassemblement. Dans des propos rapportés par la Voix du Nord, la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzeletti, annonce plus de 200 lieux de moblisations.

Quels sont les revendications des grévistes ?

La CGT, dans son communiqué, réclame une "réelle réflexion autour des salaires". Pour les travailleurs "remplir le réfrigérateur, accéder à la culture, partir en vacances devient en effet de plus en plus difficile". Le site Démarches Administratives résume les revendications de la CGT :

augmenter le SMIC brut à 15 € de l'heure, contre 11,07 € actuellement ;

un revenu pour les personnes privées d'emploi qui soit au niveau du SMIC ;

une allocation d'autonomie pour les étudiants ;

revaloriser les pensions de retraite avec un minimum à 2 000 € brut ;

l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes ;

un salaire de base minimum en fonction du niveau de qualification (au moins 2 800 € pour un BAC, 3 200 € pour un BTS-DUT…) ;

une hausse des salaires des apprentis ;

l'abaissement du taux de TVA à 5,5 % pour les produits de première nécessité ;

l'encadrement à la baisse des loyers ;

la diminution des prix à la pompe ;

la fin des exonérations des cotisations fiscales et sociales.

De son côté, l'Union syndicale Solidaires revendique un SMIC à 1 700 € net, la revalorisation des métiers les plus féminisés, l'augmentation des salaires.