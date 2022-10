Prix Nobel de la paix 2022 : Greta Thunberg ? Volodymyr Zelensky ? Le verdict dévoilé ce vendredi

NOBEL DE LA PAIX 2022. Pour le prix Nobel de la paix 2022, les pronostiqueurs hésitent entre des militants pour le climat et une récompense en rapport avec l'actuelle guerre en Europe. Linternaute vous dévoile le verdict en temps réel.

[Mis à jour le 7 octobre 2022 à 9h42] L'identité du ou des lauréats du prix Nobel de la paix 2022 est officialisé ce vendredi 7 octobre à partir de 11h. Quatre prix ont d'ores et déjà été dévoilés cette semaine, ceux de médecine, physique, chimie et littérature. Les annonces des prix Nobel 2022 ont démarré lundi dernier et s'achèvent lundi prochain (10 octobre). Depuis 1901, la prestigieuse distinction est remise, chaque année, à des "personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité", que ce soit par des découvertes scientifiques, un génie littéraire, de l'engagement humanitaire...

La paix représente chaque année le Nobel le plus attendu. Mais qui sont les potentiels lauréats désignés par les pronostiqueurs, en ces temps de crise environnementale et de guerre en Europe ?

le président ukrainien Volodymyr Zelensky

l'opposant russe Alexeï Navalny

l'opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa

l'organisation anticorruption Transparency International

la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye

le site d'investigation Bellingcat

la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg

la Soudanaise Nisreen Elsaim (jeune militante pour le climat)

le Ghanéen Chibeze Ezekiel (activiste environnemental)

le naturaliste britannique David Attenborough

Le dernier prix Nobel de la paix, attribué à des journalistes d'investigation

Le précédent prix Nobel de la paix a été décerné aux journalistes d'investigation Maria Ressa (Philippino-américaine) et Dmitry Muratov (Russe), "pour leur combat pour la sauvegarde de la liberté d'informer, condition préalable à la démocratie et à la paix durable". Une liberté d'expression menacée par la répression, la propagande, la censure et la désinformation. Selon la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, à Oslo, les deux lauréats sont ainsi "les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables". En 120 ans d'histoire, il s'agissait du premier prix Nobel de la paix récompensant la liberté d'information en tant que telle.