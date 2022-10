Prix Nobel de littérature : la Française Annie Ernaux primée, les raisons de la récompense

PRIX NOBEL DE LITTERATURE 2022. Annie Ernaux est la première femme française à décrocher le Nobel de littérature. Voici pourquoi elle a été primée en 2022.

[Mis à jour le 6 octobre 2022 à 15h44] Avec ce prix, la France compte désormais 16 Nobel de littérature. Le prix Nobel de littérature 2022 revient à l'auteure française Annie Ernaux ! Elle est la 17e femme dans le monde à le décrocher dans cette discipline... et la première femme française dans ce cas (!). Auteure de plus de trente ouvrages, l'écrivaine de 82 ans est sacrée pour "le courage et la perspicacité clinique avec lesquels elle dévoile les racines, les aliénations et les barrières collectives de la mémoire personnelle", souligne le comité Nobel sur son compte Twitter. "Dans ses écrits, Annie Ernaux examine sans cesse, et avec différentes approches, une vie marquée par de fortes disparités de genre, de langue et de classe" ajoute-t-il. Emmanuel Macron a félicité Annie Ernaux, voix "de la liberté des femmes et des oubliés du siècle".

Largement autobiographiques, nourris d'une émancipation à la fois intime et sociale, les romans d'Annie Ernaux présentent un fort caractère sociologique. Comme le rappelle le comité Nobel, toujours sur Twitter, Annie Ernaux "a déclaré que ses écrits sont un acte politique, qui nous ouvre les yeux sur les inégalités sociales". L'auteure est notamment connue pour ses romans "L'Evénement", qui évoque l'avortement, ou encore "La Place", où elle dépeint sa famille et l'émancipation sociale de celle-ci.

"Une référence intellectuelle pour toute une génération"

Figure majeure de la littérature française contemporaine, la romancière est devenue "une référence intellectuelle pour toute une génération venue au féminisme dans la foulée du mouvement #MeToo", note le journal Courrier International. Née à Lillebonne (Seine-Maritime) le 1er septembre 1940, Annie Duchesne, de son nom de naissance a grandi en Normandie, à Yvetot, au sein d'une famille modeste. D'abord ouvriers, ses parents deviennent commerçants suite à leur achat du café-épicerie du village. Annie suit des études de lettres à l'université de Rouen puis de Bordeaux, qui la mèneront jusqu'à l'agrégation de Lettres modernes (1971), et deviendra professeure de Lettres. Elle entrera en littérature en 1974, avec le roman "Les armoires vides".

Des oeuvres basées sur l'autofiction et la littérature du réel

Les oeuvres d'Annie Ernaux reposent sur l'autofiction et la littérature du réel. L'auteure y témoigne de sa classe d'origine et des sentiments qui se rattachent à son ascension sociale : honte, désir d'extraction de son milieu d'origine... La question de la condition féminine est également très présente dans ses écrits. Celle qui est née pendant la guerre et devenue adulte au cours des années 60 raconte de nombreux épisodes de la vie de femme par ses récits à la fois intimes et universels :

"La Place" (1983), "La Honte" (1997) : ses parents, sa famille et son émancipation sociale

(1983), (1997) : ses parents, sa famille et son émancipation sociale "Les armoires vides" (1974), "Ce qu'ils disent ou rien" (1977) : l'enfance, l'adolescence et la jeunesse

(1974), (1977) : l'enfance, l'adolescence et la jeunesse "La femme gelée" (1981) : sa féminité, son mariage, ses enfants et son travail de professeure

(1981) : sa féminité, son mariage, ses enfants et son travail de professeure "L'événement" (2000) : son avortement

(2000) : son avortement "Passion simple" (1992) : sa relation courte et passionnelle avec un homme marié

(1992) : sa relation courte et passionnelle avec un homme marié "Une femme" (1987) : la mort de sa mère

(1987) : la mort de sa mère "Je ne suis pas sortie de ma nuit" (1997) : la maladie d'Alzheimer de sa mère

(1997) : la maladie d'Alzheimer de sa mère "L'usage de la photo" (2005) : sur son cancer du sein

(2005) : sur son cancer du sein "L'autre fille" (2011) : la mort de sa soeur avant sa naissance, à l'âge de 6 ans, un secret de famille

(2011) : la mort de sa soeur avant sa naissance, à l'âge de 6 ans, un secret de famille "Regarde les lumières mon amour" (2014) : sa ville de résidence (Cergy, dans le Val d'Oise), les moments passés dans son hypermarché Auchan

(2014) : sa ville de résidence (Cergy, dans le Val d'Oise), les moments passés dans son hypermarché Auchan "Mémoire de fille" (2016) : l'entrée brutale dans la vie sexuelle

(2016) : l'entrée brutale dans la vie sexuelle "Le jeune homme" (2022) : sa liaison éphémère de femme mûre avec un étudiant

Dans "Les Années", parues en 2008, Annie Ernaux a fait comme une compilation de sa vie. Dans Le Monde, en avril 2017, la romancière précisera tout de même "Je ne suis pas exhibitionniste. Je ne suis pas autocentrée même si on me l'a reproché. Je crois que j'ai toujours parlé de moi en termes distanciés, comme si j'étais le lieu d'une expérience que je restituais. Je parle de moi parce que c'est le sujet que je connais le mieux quand même… Je m'intéresse à ce qu'il a pu y avoir de social déposé en moi comme dans tout le monde".

Annie Ernaux faisait partie des favoris de cette édition du Nobel, aux côtés d'autres écrivains français comme Michel Houellebecq et Maryse Condé. L'an dernier, la prestigieuse récompense avait été attribuée à l'écrivain Britannique d'origine tanzanienne Abdulrazak Gurnah, notamment auteur de "Paradise" (1994). Le jury avait souhaité récompenser sa narration "empathique et sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents".

"Ses images sont très photographiques"

Citée par Le Figaro, Dominique Barbéris, auteur d'une étude de style sur Annie Ernaux, explique que "c'est un auteur qu'on approche essentiellement par le biais sociologique. Elle possède une écriture très resserrée et maîtrisée. On est dans la perspective d'une femme. C'est une écriture féministe, les femmes se reconnaissent dans Annie Ernaux car elle leur parle de choses dont les hommes ne peuvent pas leur parler." Elle poursuit : "C'est une écriture de la juxtaposition qui défait la phrase, ce qui est lié à la violence qu'elle met en évidence, qui produit quelque chose comme des rencontres qui peuvent aller jusqu'à des fulgurances poétiques. Dans "La Place", elle évoque le café paternel, des verres, un client dans la coulée de la lumière… Il y a quelque chose de mélancolique et de saisissant. En ce sens, ses images sont très photographiques."

Quels prix emblématiques a reçus Annie Ernaux ?

Avant d'être récompensée du Nobel de littérature 2022, l'auteure a reçu plusieurs prix littéraire d'envergure. En 1984, Annie Ernaux obtient le prix Renaudot pour "La Place", l'un de ses ouvrages à caractère autobiographique. "Les années" fait partie de ses oeuvres les plus connues. Cette fresque va de l'après-guerre à nos jours. Publiée en 2008, elle a reçu plusieurs prix. En 2008, Annie Ernaux a également été récompensée du Prix de la langue française pour l'ensemble de son oeuvre. En 2017, la romancière est primée par le prix Marguerite-Yourcenar pour l'ensemble de son oeuvre.

Médecine, physique, chimie... Quatre prix Nobel déjà dévoilés

Quatre prix Nobel 2022 ont d'ores et déjà été dévoilés cette semaine, ceux de Médecine, de Physique, de Chimie et de littérature. L'officialisation des lauréats des Nobel a lieu du lundi 3 au lundi 10 octobre cette année. Depuis 1901, la prestigieuse distinction revient chaque année à des "personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité", que ce soit à travers leurs découvertes scientifiques, leur engagement humanitaire ou encore leur génie littéraire...