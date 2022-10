DIRECT INFO. Essence, Macron interviewé, Poutine menacé... Les actualités de ce mercredi

10:39 - Grève dans les raffineries : un sixième site en grève

Une sixième raffinerie est entrée en grève ce mercredi 12 octobre au matin. Il s'agit de celle de Donges, en Loire-Atlantique, propriété de Total Energies. Ce nouveau mouvement de grève devrait donc entraîner une pénurie de carburant en Nouvelle-Aquitaine puisque le site approvisionne l'ensemble de la région le long de l'Atlantique. La CGT explique avoir lancé la contestation en raison du blocage de Total Energies sur les discussions en vue d'une revalorisation salariale, mais aussi à la suite de la décision d'Elisabeth Borne de lancer des procédures de réquisition de personnels à la raffinerie de Port-Jérôme, en Seine-Maritime. "Il y aura blocage des chargements et déchargements des bateaux, des camions, des pipes. Pas une goutte ne sortira du site à partir d'aujourd'hui", a expliqué Fabien Privé Saint-Lanne, délégué CGT.

Au total, ce sont donc six des sept raffineries implantées en France métropolitaine qui sont à l'arrêt : celles de Port-Jérôme (Seine-Maritime) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) appartenant à Esso-ExxonMobil, et celles de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), Donges (Loire-Atlantique), la Mède (Bouches-du-Rhône) et de Feyzin (Rhône) pour Total Energies. Il n'y a plus qu'une seule raffinerie qui fonctionne normalement à l'heure actuelle : celle de Lavéra, dans les Bouches-du-Rhône, la quatrième plus grosse du pays. Elle n'appartient à aucun des deux groupes mais à Petroineos, un consortium entre le Britannique Inéos et le Chinois Petrochina.