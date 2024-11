Marché de Noël de Strasbourg 2024 : quelles dates et horaires d'ouverture ?

MARCHE DE NOEL STRASBOURG. Le marché le plus célèbre de Noël ouvre ses portes à la fin du mois de novembre. Au programme, des centaines de chalets en bois, un grand sapin, un marché OFF mais aussi des illuminations.

Profondément ancrés dans le folklore alsacien, les marchés de Noël prennent place dans chaque ville et village pendant toute la période de l'avent. Les marchés de Noël déploient de nombreux trésors à mettre au pied du sapin : objets issus de l'artisanat local ou régional, produits gastronomiques et confiseries traditionnelles de Noël. De tradition purement locale, le marché de Noël de Strasbourg est un événement d'envergure internationale qui draine plus de 2 millions de personnes chaque année.

La ville de Strasbourg n'a pas été déclarée "Capitale de Noël" depuis 1992 pour rien ! Sa renommée n'a cessé de croître, et on vient aujourd'hui du monde entier pour admirer les chalets et les décorations, ainsi que pour déguster les bredele, les pains d'épice et boire du vin chaud. Vous ne manquerez pas les orchestres, chorales et gospels, les cycles de conférences dédiées aux symboles de Noël, les expositions et animations. Enfin, ne faites absolument pas l'impasse sur le Marché OFF de Noël, autour de l'économie sociale et solidaire, qui se tient place Grimmeissen.

Quelles sont les dates du marché de Noël de Strasbourg en 2024 ?

Le marché de Noël de Strasbourg est ouvert du mercredi 27 novembre au vendredi 27 décembre 2024 dans les rues de la capitale alsacienne. Attention, les 25 et 26 décembre, jours fériés en Alsace, certains stands peuvent être fermés. Le marché OFF lui, se termine plus tôt, le 24 décembre 2024.

Quelles sont les horaires du marché de Noël de Strasbourg en 2024 ?

Le marché de Noël de Strasbourg est ouvert de 11h30 à 21h tous les jours excepté les vendredis jusqu'à 21h et les samedis jusqu'à 22h. Les horaires changent pour ces dates précises : le mercredi 27 novembre, jour d'ouverture, il a lieu à partir de 14 heures et les 24 et 25 décembre, il se tient de de 11h30 à 18h.

Quel est le programme du marché de Noël de Strasbourg ?

Le marché de Noël traditionnel de Strasbourg occupe les places Broglie et Kléber, la place de la cathédrale et ses environs, la place Gutenberg et la Petite France :

Christkindelsmärik, place Broglie

Place de la cathédrale et du Château

Marché des délices d'Alsace, terrasse du Palais Rohan

Place Kléber avec le grand sapin

Le marché alternatif, baptisé marché de Noël OFF, a lieu sur la place Grimmeissen.

Marché OFF pour un Noël solidaire et écologique, place Grimmeissen.

Village de l'avent square Louise-Weiss

Les Irréductibles petits producteurs d'Alsace, square Louise-Weiss

Le Village de l'après, square Suzanne-Lacore

Quelle est l'histoire du marché de Noël de Strasbourg ?

Fondé en 1570, le marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus anciens d'Europe et fait office de temps fort de l'hiver dans l'Est de la France, aux côtés des festivités de la Saint-Nicolas à Nancy. Animé par les légendes de Noël, le "marché de l'enfant Jésus" ou "Christkindelsmärik" (en dialecte alsacien) est essentiellement consacré à l'artisanat, aux produits alimentaires régionaux et aux décorations typiques du Noël alsacien. De tradition purement locale, le marché de Noël de Strasbourg est devenu au fil du temps un événement d'envergure internationale. Le sens de la tradition alsacienne et la dimension européenne de Strasbourg en ont fait aussi la capitale de Noël. Ainsi, son marché de Noël est devenu le premier en importance par sa fréquentation : 2 millions de personnes le visitent chaque année.