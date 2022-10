DIRECT. Marche du 16 octobre : le parcours de la manifestation semé d'embûches ?

MANIFESTATION 16 OCTOBRE. Une manifestation "contre la vie chère" et contre "l'inaction climatique" est organisée ce dimanche à Paris par la Nupes et ses alliés, avec des craintes de débordements. Suivez en direct cette journée sous tension dans les rues de la capitale...

Revendications L'essentiel L'essentiel Une grande marche "contre la vie chère et l'inaction climatique" est organisée par la Nupes ce dimanche 16 octobre 2022, à partir de 14 heures, de la place de la Nation à celle de la Bastille, à Paris.

Les manifestants réclament des augmentations de salaire, mais aussi une politique en faveur du climat, l'abandon des projets de réforme des retraites et de l'assurance-chômage et plus généralement contestent la politique d'Emmanuel Macron. La marche du 16 octobre se veut aussi une démonstration de force de Jean-Luc Mélenchon et de ses troupes, moins de quatre mois après leur percée aux élections législatives.

La manifestation devrait rassembler selon les prévisions jusqu'à 30 000 manifestants dans les rues de la capitale. Environ 2000 policiers et gendarmes ont été mobilisés par crainte de débordements. Selon plusieurs médias dont France info et BFMTV, la présence de 400 à 500 extrémistes est redoutée par les autorités. Une note du Renseignement territorial évoquerait des personnes de l'ultra gauche ou des "gilets jaunes ultra".

Le rendez-vous pour la marche contre la vie chère et l'inaction climatique a été fixé le dimanche 16 octobre, à 14 heures, à la place de la Nation. Le trajet prévu, jusqu'à la place de la Bastille, correspond à un parcours d'environ 2km dans la capitale. Le cortège a été réparti en quatre chars divisés par thématique sociale : la vie chère, le climat, les retraites, et la jeunesse.

Pour réunir un grand nombre d'opposants "aux inactions du gouvernement", la Nupes a mis en place de nombreux bus dans toute la France pour acheminer les manifestants à Paris. Certains départs pour la capitale ont eu lieu dès le samedi 15 octobre, en soirée. Le prix du billet de bus a été adapté en fonction du "niveau de revenus" des manifestants, ont fait savoir les organisateurs.

La marche du 16 octobre est une initiative lancée par la Nupes, coalition de partis de gauche constituée lors des dernières élections législatives autour de la France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, avec Europe Écologie - Les Verts (EELV), le Parti communiste français (PCF) et le Parti socialiste (PS). En discussion depuis la rentrée, cette marche a reçu, le dimanche 9 octobre, le soutien d'une soixantaine de personnalités publiques, dans une tribune parue dans le JDD. "Face à l'extrême-marché qui corrompt tout, face à l'extrême droite qui tire parti de la désolation pour avancer ses pions racistes, sexistes et liberticides, nous appelons à unir nos forces dans la rue et à marcher ensemble", ont ainsi expliqué, entre autres, les signataires, dont fait partie la nouvelle prix Nobel de Littérature Annie Ernaux. Et d'ajouter : "Personnalités engagées, du monde de la culture, des sciences, des mouvements sociaux, que nous soyons anticapitalistes, communistes, écologistes, insoumis, socialistes, nous marcherons le 16 octobre prochain à Paris, contre la vie chère et l'inaction climatique."

Philippe Martinez, leader de la CGT, a fait savoir que son syndicat ne participerait à la marche du 16 octobre, une grève générale étant prévue le mardi 18 octobre par la centrale syndicale. Outre la CGT, très peu de grandes organisations syndicales ont indiqué qu'elles allaient manifester dimanche. A titre individuel, environ 700 syndicalistes ont en revanche appelé à venir défiler lors de cette grande marche contre la politique gouvernementale. Ont répondu présents la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzeletti, mais aussi des syndicalistes Force ouvrière, des représentants de la SNCF, urgentistes… Jean-Luc Mélenchon en a appelé pour sa part à la mobilisation de "tout le peuple" - "pas seulement les salariés qui peuvent faire grève (à juste titre), mais aussi les chômeurs avec et sans allocations, les retraités, les étudiants, les lycéens, les précaires, les saisonniers, etc."

Parmi les revendications, les manifestants demandent une hausse des salaires et des minimas sociaux, un blocage des prix de l'énergie et des prix de produits de première nécessité ainsi qu'un gel des loyers. Une taxation des superprofits et des investissements massifs dans la "bifurcation" écologique font également partie des réclamations. Concernant l'écologie, la marche demande un développement bien plus énergique et radical des réseaux de transports en commun, l'isolation des logements, la conversion vers une agriculture écologique et le déploiement des énergies renouvelables. De plus, cette marche s'oppose à la réforme de l'assurance-chômage et à celle des retraites. Jean Luc-Mélenchon a indiqué sur son blog que la marche du 16 octobre était une "mise en cause globale de la politique du régime macroniste".

L'inaction climatique du gouvernement est également critiquée par les organisateurs de la marche. "Les prix explosent et les fins de mois sont de plus en plus difficiles, [...] la planète brûle et l'eau manque. Mais le gouvernement [...] poursuit une politique antiécologique qui met en danger l'avenir même de notre écosystème", dénonce l'appel à la manifestation. Cette initiative nationale s'inscrit dans la continuité des manifestations qui ont eu lieu les 22 et 29 septembre ainsi que la mobilisation climat du 23 septembre.

La jeunesse insoumise est également mobilisée lors de cette manifestation, dans un communiqué de presse, plusieurs mesures sont réclamées : "allocation d'autonomie, SMIC à 1600 €, blocage des prix pour l'énergie et les produits de premières nécessité". Parmi les jeunes signataires de ce rassemblement sont cités "Jeunes insoumis, Jeunes écologistes, Jeunes Génération, Jeunes socialistes"...