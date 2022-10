Chasse en France : ce qui pourrait changer avec le projet du gouvernement

Ce mardi 25 octobre, le gouvernement présente un plan visant à encadrer la pratique de la chasse.

La chasse une activité dangereuse ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lors de la saison 2021-2022, l'Office francais de la biodiversité (OFB), la police de la chasse, a recensé 90 accidents de chasse dont huit ayant entraîné la mort. La saison 2022-2023 qui a débuté ce 25 septembre a causé le décès d'une sexagénaire tuée par son conjoint lors d'une battue au sanglier. Depuis la fin du mois de septembre, les accidents se multiplient, lors du dernier en date des cyclistes, dont une enfant, ont été touchés ce dimanche 23 octobre par des tirs de plomb dans le Maine-et-Loire. Ce même dimanche, un cycliste a également dû être hospitalisé en Ille-et-Vilaine car touché par trois plombs, a indiqué Ouest-France. Le nombre d'accidents est en baisse depuis 20 ans ; l'OFB a indiqué que depuis deux ans ces drames restent "inférieurs à 100". Un chiffre qui reste extrêmement élevé ; sous la pression des activistes voulant encadrer cette pratique, le gouvernement doit présenter un plan d'action ce mardi 25 octobre.

Lors d'un déplacement dans la Marne, la secrétaire d'État à l'Écologie qui doit assister à plusieurs présentations de l'OFB, dont un examen de permis de chasse, va en profiter pour présenter un plan gouvernemental pour limiter les accidents. Selon les informations du Parisien, ces nouvelles règles devraient être mises en place avant Noël ou en début d'année 2023. Plusieurs mesures seraient à l'étude.

Un test d'alcoolémie bientôt mis en place ?

Le Parisien a révélé que l'une des mesures principales de ce plan d'action serait l'instauration d'un délit d'alcoolémie lors de la chasse. Cette mesure avait déjà été proposée par le Sénat dans un rapport publié le 14 septembre 2022, parmi les 30 propositions, le Sénat souhaitait "interdire l'alcool et l'usage de stupéfiants lors de la chasse." L'exécutif avait refusé de priver l'alcool lors des parties de chasses. Le plan d'action du gouvernement devrait être plus souple et viserait à aligner le taux l'alcoolémie sur les règles en vigueur en matière de code de la route. Ainsi, les chasseurs ne pourront pas avoir plus de 0,5 gramme d'alcool par litre de sang.

Le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen a réagi le 25 octobre sur Franceinfo à l'annonce de la possible adoption de cette mesure. Pour lui, ces dispositions liées à l'alcool étaient déjà adoptées naturellement par les chasseurs. Ces derniers, selon lui, "s'autorégulent". "Quand on voit quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool et qui va se mettre à chasser, on lui demande gentiment de s'asseoir, de poser son fusil et de revenir quand ça ira mieux", a-t-il déclaré. Le président de la Fédération a également précisé son propos à l'aide d'une comparaison : "On estime qu'on peut encore conduire une voiture quand on a bu au maximum deux verres, donc c'est qu'on doit pouvoir tenir une arme". Une comparaison reprise par le rapport du Sénat visant à encadrer la chasse : "L'alcool cause beaucoup moins d'accidents de chasse (9 %) que d'accidents de la route, mais cette proportion suffit à justifier cette évolution législative attendue dont l'inscription dans le code de l'environnement permettra en outre aux agents de l'OFB de la contrôler et de la sanctionner." Les peines encourues en cas de non-respect de cette interdiction devraient être présentées ce mardi 25 octobre.

L'interdiction de la chasse le dimanche après-midi ?

Le plan gouvernemental comprendrait également la suspension de l'activité de chasse une partie du week-end. Les militants écologistes comme la Fédération France Nature Environnement (FNE) qui lutte pour une interdiction de la chasse le dimanche après-midi. Toujours interrogé par Franceinfo sur cette potentielle mesure, Willy Schraen s'est dit ouvert aux discussions pour limiter les jours de chasse mais ne veut pas entendre parler d'une interdiction le dimanche après-midi :"Il est hors de question qu'on lâche le dimanche après-midi, on n'est pas des sous-hommes (sic)", s'est-il indigné. Peu avare en comparaisons, le chasseur a précisé son propos : "Il y a beaucoup de gens qui décident brutalement à 15 heures, quand il y a un rayon de soleil, de sortir en forêt. Ils tombent nez à nez sur des chasseurs et, parce qu'ils écoutent la télé et la radio, ils sont terrorisés parce qu'ils pensent que c'est plus dangereux que l'Ukraine et qu'il y a 300 morts par jour", a-t-il lancé.

D'autres mesures préventives mises en place ?

Comme l'a indiqué le Parisien, d'autres mesures seraient envisagées, il s'agirait de mesures pédagogiques comme une meilleure préparation des chasseurs aux gestes de premier secours. Serait également présentée une mesure déjà mise en place dans certains départements : les tirs dans un angle de 30 degrés en face du chasseur limitant les risques de tirer sur ses voisins. Les promeneurs et habitants seraient également mieux prévenus des chasses en cours dans la nature, par exemple via une application, des alertes, etc.