"Grève du jeudi 10 novembre : perturbations, manifestations... A quoi s'attendre ?"

GREVE 10 NOVEMBRE. La journée de mobilisation se précise semblant confirmer un "jeudi noir" dans les transports en commun, à Paris mais aussi dans d'autres villes.

Ce jeudi 10 novembre, une nouvelle grève est organisée en France. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a appelé "à maintenir la pression pour qu'il y ait augmentation des salaires". La mobilisation continue donc après la dernière, celle du 27 octobre dernier. Cette nouvelle grève interprofessionnelle a des objectifs précis : "augmentations de salaires, du Smic et l'indexation automatique de tous les niveaux de rémunération sur le coût de la vie". La CGT entend également lutter activement contre la réforme des retraites envisagée par le gouvernement.

Ces grèves vont toucher de nombreux métiers et secteurs, dont ceux du transport. Ainsi, à la RATP, l'intersyndicale des conducteurs de la Régie (FO, CGT, Unsa…) a pour objectif "zéro métro, zéro RER ", a-t-elle lancé, le 24 octobre dernier. De grosses perturbations pourraient donc intervenir dans les transports en commun parisiens. De son côté Bastien Berthier, délégué FO-RATP, a prévenu au micro de BFMTV que "les conducteurs de métros se mobiliseront en masse" comparant la situation aux blocages dans les raffineries où les grévistes ont pu obtenir gain de cause. Le syndicaliste a également prévenu que si la RATP n'entendait pas les revendications de son personnel alors il y aurait un risque de conflit "plus dur et plus long", au-delà de la journée annoncée le 10 novembre.

La SNCF a également appelé à la grève lors de cette journée, la CGT Cheminots indique dans un communiqué que cette journée "va peser". En effet, le syndicat n'accepte pas "la décision de la Direction (de la) SNCF de clore les négociations 2022". "La CGT a proposé à l'UNSA, SUD-Rail et CFDT d'agir unitairement le 10 novembre prochain", peut-on lire dans le communiqué. Cet appel de la CGT a été décliné par la CFDT des Cheminots ; dans un communiqué le syndicat a estimé que le 10 novembre était une "date unique et isolée" qui n'était donc pas "le meilleur moyen de faire gagner les cheminots". Un appel à la grève pourrait donc survenir ultérieurement lors de futures négociations qui auront lieu les 15 décembre et 17 janvier. Le syndicat a donc rejeté l'appel de la CGT préférant se mobiliser au "bon moment et à bon escient".

Les transports parisiens fortement perturbés par la grève ?

Dans un communiqué relayé sur Twitter et signé par plusieurs syndicats de la RATP, la CGT, FO, Solidaires et Unsa ont réclamé des salaires indexés sur l'inflation mais aussi plus de recrutements dans le secteur des transports. L'objectif est une "journée noire" pour que les cheminots fassent entendre leurs revendications : "0 métro, 0 RER". Les transports en commun parisiens risquent donc d'être fortement impactés.

L'intersyndicale de la RATP a annoncé via le communiqué commun que lors de cette journée de grève interprofessionnelle un préavis de grève avait déjà été déposé du mercredi 9 novembre à 22h au vendredi 11 novembre 7h. Les perturbations ne seront communiquées que 48h à l'avance.

La grève du 10 novembre dans d'autres villes ?

Les syndicats des réseaux de transports en commun d'autres villes que Paris commencent à annoncer leurs préavis de grève. La ville de Rouen a prévenu des perturbations sur son réseau de transports Astuce ; en effet, les métros, bus, tramways seront impactés. Les habitants de Nice qui seront également impactés par cette grève auront pour consolation de pouvoir se garer gratuitement sur les voiries de la ville. À Montpellier, plusieurs syndicats du réseau de transport local ont annoncé avoir déposé un préavis de grève ce jeudi 10 novembre.

Quels secteurs impactés ce jeudi 10 novembre ?

Outre les transports en commun, d'autres secteurs seront touchés par cette grève. Dans la fonction publique, un mouvement a également été lancé. Dans son communiqué, la CGT Fonction publique écrit qu'"il n'est pas question de laisser faire !" Elle appelle à une mobilisation interprofessionnelle, notamment pour "des augmentations générales des salaires et pensions, le Smic à 2 000 euros brut", "l'indexation des salaires et pensions sur l'inflation" ou encore "les moyens nécessaires au bon fonctionnement des services publics". De même, la CGT Santé et action sociale appelle à la grève "pour défendre la déontologie de [leur] travail dans des conditions dignes des missions qui [leur] sont confiées".

Où ont lieu les mobilisations ce 10 novembre ?

Comme lors de chaque mobilisation, la CGT met sur son site internet une carte interactive recensant les rassemblements à travers le pays. A l'heure actuelle, seules certaines mobilisations ont été annoncées, notamment à :

Paris : manifestation à 14h sur la Place de la République

Rennes : manifestation à 11h sur la Place Charles de Gaulle

Lille : manifestation à 14h30 à la Porte de Paris

Caen : manifestation à 11h devant le MEDEF (10 Rue Alfred Kastler)

Poitiers : manifestation à 14h devant la Porte de Paris

Nîmes : manifestation à 14h30 sur la Place de la Maison Carrée

Montpellier : manifestation à 12h devant la gare

Toulouse : manifestation à 14h, départ du monument aux morts (Métro François Verdier

Quelles sont les revendications de la CGT ?

Dans un communiqué officiel, le syndicat a appelé "l'ensemble des travailleurs, de la jeunesse, des retraités à rester mobilisés pour faire du 10 novembre prochain une nouvelle journée de grèves et de manifestations d'ampleur dans tous les secteurs professionnels, public comme privé, sur l'ensemble du territoire, pour obtenir des augmentations de salaires et imposer de nouveaux choix et un autre avenir".

Lors de la dernière mobilisation, le jeudi 27 octobre, le mouvement n'avait pas été très suivi. Ainsi, selon les forces de l'ordre, 15 000 personnes s'étaient mobilisées sur le territoire, dont 1 360 à Paris. Beaucoup moins que le 18 octobre dernier, où 300 000 personnes avaient manifesté selon la CGT, et 107 000 selon la police.