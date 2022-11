La grève suivie dans les écoles ce jeudi 10 novembre ?

GREVE ECOLE. La CGT appelle à une journée de grève interprofessionnelle et nationale le jeudi 10 novembre. Le mouvement pourrait gagner les établissements scolaires mis aussi les activités périscolaires. A quoi faut-il s'attendre ?

La CGT souhaite remettre le couvert. Le syndicat dirigé par Philippe Martinez appelle à une journée de grève interprofessionnelle et nationale le jeudi 10 novembre 2022, après le mouvement très suivi du 18 octobre lancé en marge de la grève dans les raffineries et celui passé presque inaperçu du 27 octobre. Ce jeudi, la mobilisation pourrait être conséquente, en particulier dans les transports puisque la CGT-RATP avait déjà prévu de faire grève et a annoncé une "journée noire". L'appel à la grève du 10 novembre pourrait aussi être entendu dans les milieux scolaires. A la mi-octobre, la grève avait trouvé un faible écho chez les professionnels de l'éducation puisque 6% de participation avaient été enregistrés dans les écoles et les collèges mais cette dernière était bien plus conséquente dans les lycées professionnels qui avaient déjà prévu de contester la réforme des lycées. Qu'en sera-t-il ce jeudi ? Difficile encore de prévoir l'ampleur de la mobilisation mais La Voix du Nord fait savoir qu'un préavis de grève circule activement dans les écoles.

Les écoles seront-elles fermées los de la grève du 10 novembre ?

Les écoles n'ont pas encore communiqué et il est encore trop tôt pour évaluer le suivi de la grève du jeudi 10 novembre dans les établissements scolaires. Les parents doivent compter sur le préavis de grève qui circule et qui permet de savoir si les professeurs seront présents à l'école ou dans les cortèges de grévistes, de quoi pouvoir s'organiser à minima. Pour autant, pour ceux qui le peuvent, le mieux est de prendre la température auprès des établissements scolaires dès ce mardi, le mercredi étant un jour fermé dans les écoles. Les professeurs de maternelle et primaire sont tenus d'annoncer leur intention de faire grève au moins 48 heures à l'avance.

Dans les collèges et les lycées, il est plus difficile d'anticiper l'engagement des enseignants. Si un syndicat a déjà déposé un préavis de grève, les professeurs ne sont pas obligés de se signaler individuellement. La plupart ont pour habitude de prévenir les services administratifs de l'établissement et parfois les élèves eux-mêmes mais, là non plus, ce n'est pas une obligation.

L'accueil des enfants est-il possible pendant la grève du 10 novembre ?

Même en période de grève et en cas d'absence des professeurs, un service minimum se doit d'être assuré dans les écoles, notamment l'accueil des enfants. La loi en vigueur depuis 2008 dispose qu'un "élève en école primaire (maternelle ou élémentaire) doit être accueilli pendant le temps de la classe, même si son maître ou sa maîtresse est absent. Ce service d'accueil est gratuit. Il est assuré différemment à l'école publique et à l'école privée sous contrat". Les parents pris au dépourvu pourront donc savoir leur enfant à l'abri et pris en charge. En revanche, les autres services périscolaires comme la garderie ou le service de cantine peuvent être affectés par la grève sans qu'une solution ne soit proposé. A noter que ce service d'accueil minimal gratuit n'est pas en vigueur dans les collèges et les lycées.

Pourquoi les écoles peuvent-elles faire grève ce jeudi 10 septembre ?

Les revendications de la CGT n'ont pas changé depuis les précédents appels à la grève. Il s'agit de se mobiliser pour exiger une hausse des salaires en période d'inflation et défendre le retraite face à la réforme souhaitée par le gouvernement. Ces arguments seront ceux repris par les personnels éducatifs en grève ce jeudi. Une autre cause pourrait s'ajouter à la liste notamment pour les professeurs des lycées qui le 18 octobre avaient milité contre la réforme des lycées professionnels.