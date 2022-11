Avortement : quels changements si le droit à l'IVG entre dans la Constitution ?

La proposition de loi de LFI visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution a été adoptée par l'Assemblée nationale ce jeudi 24 novembre. Quelles modifications cela impliquerait si le Sénat votait également le texte ?

[Mise à jour le 24 novembre à 14h35] L'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution est adoptée par l'Assemblée nationale. Le texte qui était la première proposition de loi émise par La France insoumise ce jeudi 24 novembre pour sa journée d'initiative parlementaire a été voté par 226 députés sur les 253 ayant participé au scrutin. La décision a été prise après plusieurs heures de débat et le passage en revue de 532 amendements déposés par les élus, mais n'a pas rencontré de forte opposition malgré une droite plutôt opposé au projet. L'adoption du texte dans l'hémicycle ne signifie pas par autant que la Constitution va être modifiée pour ajouter un article 66-2 disposant que "la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse [IVG, ndlr]." La proposition de loi de LFI doit au préalable être votée par le Sénat dans les mêmes termes et seulement là le droit de recourir à l'IVG deviendra un droit constitutionnel. Or la chambre haute du Parlement est en majorité à droite.

L'adoption de la proposition de loi sur l'avortement a été généreusement applaudie par les députés présents à l'Assemblée nationale ce jeudi. LFI qui a fait de ce texte un de ses fers de lance peut se satisfaire d'une première victoire lors de sa niche parlementaire (une journée où une groupe minoritaire à l'Assemblée est maître de l'ordre du jour). L'objectif derrière le texte était de faire "de la France une nation pionnière sur la question du droit des femmes, du droit des femmes à disposer de leur corps" selon Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de LFI. Reste que le droit à l'avortement en France n'était pas en danger face à des possibles restrictions comme c'est le cas aux Etats-Unis depuis l'été 2022. Avec cette première étape franchie, que pourrait changer l'entrer du droit à l'IVG dans la Constitution si le Sénat vote lui aussi la proposition de loi ?

Quels changements en cas de modification de la Constitution ?

Inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution transformerait le recours à l'IVG en une garantie constitutionnelle et offrirait le plus haut degré de protection à ce droit accordé aux femmes depuis la loi Veil de du 29 novembre 1974. Dans les faits, les changements seraient imperceptibles, le droit de recourir à l'avortement étant déjà garanti, renforcé et protégé par une succession de lois. Le principal effet qu'aurait une inscription du droit à l'avortement dans la Constitution serait la garantie qu'aucune autre loi ou disposition législative ne vienne porter atteinte, restreindre ou interdire le recours à l'IVG en France. "Le législateur ne pourrait plus prendre de mesures régressives qui porteraient atteinte [à ce] droit", a confirmé la professeure de droit public à l'école de droit de la Sorbonne, Diane Roman, dans les colonnes de Libération.

À l'occasion d'un "happening" sur le perron du palais Bourbon mardi, les députés LFI se sont affichés brandissant des cintres en métal, symbole des avortements clandestins. Plus que leur proposition de loi, ils ont demandé au gouvernement un projet de loi, alors que la Première ministre, Élisabeth Borne, avait, en juin dernier, soutenu la proposition des députés visant à inscrire l'IVG dans la Constitution. "Nous voulons redire lors de cet événement qui arrive dans deux jours avec notre niche parlementaire que nous ne voulons pas une proposition de loi constitutionnelle, mais un projet de loi constitutionnel", a confié au Huffington Post la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot.

Et pour cause, un projet de loi constitutionnelle, qui émanerait non pas des députés à l'inverse d'une proposition, mais du gouvernement, permettrait d'accélérer les choses puisque lorsqu'il s'agit de modifier la Constitution, les parlementaires doivent se plier à un référendum tandis que le gouvernement n'a seulement besoin que de "deux tiers des parlementaires [réunis en] congrès", a précisé la députée du Val-de-Marne.

Difficile de parler d'un long fleuve tranquille. Lorsqu'il s'agit de modifier la Constitution, une proposition de loi constitutionnelle doit dans un premier temps être approuvée dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat. Hors la chambre haute du parlement est actuellement résolument à droite, soit plutôt contre. Preuve en est, le 19 octobre dernier, le Sénat a déjà retoqué le texte porté par la sénatrice écologiste Mélanie Vogel qui visait à… constitutionnaliser l'IVG.

Au-delà de cette étape qui s'annonce déjà compromise donc, comme l'a rappelé la députée Mathilde Panot auprès du Huffington Post, si l'un des textes passait la première étape, il lui faudrait encore être approuvé par référendum. Mais un référendum est souvent considéré comme risqué pour un président de la République. Or dans ce cas là, ce serait au chef de l'État qu'il incomberait de le convoquer. Et comme le souligne Libération, Emmanuel Macron pourrait alors tout à fait le jeter aux oubliettes.

Si LFI et la majorité semble, une fois n'est pas coutume, sur la même longueur d'onde, Les Républicains et le Rassemblement national sont bien plus frileux sur ce sujet. Pour Marine Le Pen, qui s'est exprimée mardi 22 novembre sur le sujet dans un communiqué, "à l'heure où les Français sont touchés par de multiples crises […], il apparaît tout à fait décalé d'ouvrir un débat qui, s'il existe aux États-Unis, n'existe pas en France, aucune force politique n'envisageant de remettre en cause l'accès à l'IVG". De son côté, le patron des LR à l'Assemblée, Olivier Marleix, affirmait au début du mois de novembre que Les Républicains considéraient "que ce débat, on aurait pu se l'épargner". Dans ces deux camps, la consigne a été de ne justement pas imposer de consigne de vote, rappelle Libération.

Dans les faits, ce n'est pas une mais bien deux propositions de lois constitutionnelles qui visent l'inscription de la protection du droit à l'IVG dans la Constitution qui vont être mises sur la table à l'Assemblée : celle des Insoumis, mais aussi celle de Renaissance (ex-LREM). Le texte de jeudi provient donc des Insoumis et souhaite notamment ajouter un nouvel article au titre VIII, disant que "nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l'accès libre et effectif à ces droits", rapporte Libération. Le second, porté par la cheffe des députés de la majorité, Aurore Bergé, et qui sera abordé à l'Assemblée lundi 28 novembre, a pour objectif d'inscrire au fer rouge que "nulle femme ne peut être privée du droit à l'interruption volontaire de grossesse", faisant fi de la contraception.