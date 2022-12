Les moules en silicone tous dangereux ? Que retenir de l'alerte d'UFC ?

L'association de consommateur UFC-Que choisir a révélé dans une étude datée du 1er décembre que de nombreux moules en silicone utilisés pour cuisiner étaient dangereux pour la santé.

Une proportion "assez énorme de moules" de cuisine en silicone est considérée comme dangereuse pour la santé a prévenu le chargé de mission alimentation d'UFC Que Choisir, Olivier Andrault. Cette déclaration, obtenue par Franceinfo, n'est pas banale et surtout peu anodine. Ce 1er décembre la revue spécialisée a publié une étude inquiétante pour les cuisiniers amateurs ou même professionnels.

Sur 29 moules de cuisine en silicone testés par l'association, 23 ustensiles comptent dans leur composition des agents préoccupants pour la santé. Le magazine d'UFC Que Choisir révèle qu'au bout de la troisième cuisson au four, "la plupart des moules testés laissent migrer vers les aliments des substances en quantités élevées, voire dans certains cas des substances particulièrement dangereuses". Les statistiques obtenues ont de quoi surprendre.

Dans l'interview d'Olivier Andrault réalisée par Franceinfo - en marge de l'étude - a été précisé que 6 des ustensiles testés sont à proscrire. Le chargé de mission spécialisé dans l'alimentation a ajouté qu'il était déconseillé "aux consommateurs de les utiliser du fait de la proportion de certaines molécules qui sont relevées dans nos analyses". L'étude a révélé que parmi les substances transmises à l'aliment certaines "particulièrement préoccupantes" seraient "susceptibles de provoquer des cancers, des mutations génétiques ou des dommages pour les fonctions reproductrices". Parmi les moules à éviter sont notamment cités ceux de la marque Carrefour Home ou AliExpress. La liste complète de l'étude est publiée dans le numéro no619 Que Choisir de décembre. Certains ustensiles de cuisine sont, au contraire, vantés pour leur "parfaite innocuité" comme les moules Tefal ou Ikea.

Une réglementation "obsolète" pointée du doigt

L'étude révèle un manque de contrôle à cause d'une réglementation datée de plus de 30 ans. Ces règles ne déterminent pas la proportion maximale de substances pouvant être libérées vers l'aliment au cours de la cuisson. Autre principe qui est pointé du doigt : la libre circulation des biens dans l'Union européenne. Comme expliqué par l'association, dans ce cadre, qui est l'un des piliers du marché unique européen, certains pays membres peuvent commercialiser leurs moules en silicone en France sans contrôle préalable sur la sécurité des produits pour le consommateur.

L'association UFC a donc saisi la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) - autorité chargée de veiller au respect de la concurrence et des règles de la consommation - pour que les contrôles sur la santé soient renforcés. Une réforme législative est également réclamée auprès de la Commission européenne pour fixer des règles plus strictes.