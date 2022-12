"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 14 décembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Parviendrez-vous à cocher les bons chiffres ce mercredi 14 décembre 2022 et à remporter le tirage du Loto ? Les résultats seront dévoilés dans cette page vers 21 heures.

[Mis à jour le 14 décembre 2022 à 19h03] La Française des jeux, FDJ pour les intimes, propose un tirage du Loto comme chaque lundi, mercredi et samedi ce 14 décembre 2022. Au programme : trois millions d'euros pour celle ou celui qui saura trouver le résultat du Loto. Comme lors de chaque tirage, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Au-delà, votre grille sera comptée pour le tirage suivant. Le résultat du Loto sera livré un peu plus bas dans cette page vers 21 heures, soit dans la foulée du tirage. En attendant, libre à chacun d'imaginer ce qu'il pourra faire avec une telle somme en cas de victoire.

Trois millions d'euros, c'est l'équivalent de plus de 2 300 SMIC, soit plus de 192 années de revenu minimal. Pour autant, certains ne manqueront pas de trouver cette cagnotte trop petite à leur goût. Qu'à cela ne tienne ! Comme chaque année, pour Noël, la FDJ met en jeu un jackpot exceptionnel le 25 décembre. Quinze millions d'euros seront en jeu. Mais ce n'est pas tout, sous son sapin, il y aura également 100 codes à 20 000 euros, au lieu de 10 lors d'un tirage du Loto classique. Le Grand Loto de Noël s'annonce donc riche en émotion pour les participants qui peuvent d'ores et déjà tenter leur chance. Attention toutefois, le prix de la grille d'une combinaison simple est exceptionnellement à 5 euros, contre 2,20 euros en temps normal.

Si vous estimez ne pas être en veine actuellement, rien ne vous oblige à participer à ce tirage du Loto, la cagnotte aussi grosse soit-elle. D'autres tirages exceptionnels sont régulièrement organisés par la FDJ. Et le suivant ne sera pas long à attendre ! Le 13 janvier 2023, la Française des jeux proposera un Super tirage du Loto à l'occasion du "vendredi 13", ce jour si particulier qui porte malheur pour les uns et, à l'inverse, bonheur pour les autres. En plus des 13 millions d'euros en jeu, cette fois-ci, 50 codes à 20 000 euros permettront, quoi qu'il arrive, que quelqu'un trouve le résultat du Loto ou pas, à une cinquantaine de joueurs de repartir chacun avec ce beau chèque. À noter encore une fois que le prix de la grille sera à nouveau relevé, mais cette fois-ci à 3 euros.