Grève en janvier 2023 : à quoi s'attendre ?

L'année 2023 pourrait débuter sous le signe de la contestation avec des grèves annoncées dans de nombreux secteurs, des transports à la fonction publique, qui maintiennent leurs revendications pour une hausse des salaires et l'abandon de la réforme des retraites.

Et si les nombreux mouvements sociaux de la fin d'année reprenaient de plus belle en janvier 2023 ? C'est en tout cas ce que promettent les syndicats de différents secteurs, à commencer par celui des transports. Alors que la grève des contrôleurs de la SNCF perturbe le trafic pendant les vacances de Noël et que la RATP a parfois paralysé le trafic de métro entre novembre et décembre, la société en charge des transports parisiens se prépare à remettre le couvert "autour du 10 janvier 2023" selon une source syndicale. Mais la vague contestataire pourrait s'étendre bien au delà des transports comme le laissait entendre le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez au micro de Franceinfo à la mi-décembre : "Il y a déjà des préavis de grève qui sont déposés pour le mois de janvier dans les professions où c'est obligatoire".

La Fonction publique, le secteur de l'énergie ou encore celui du commerce et de la grande distribution pourraient faire entendre leurs voix et leurs revendications en janvier. D'ailleurs ces revendications se recoupent souvent entre les syndicats et les milieux en grève. Au programme : hausse de salaire, rejet de la réforme des retraites, recrutement et conditions de travail... Les mêmes que celles portées ces derniers mois et qui n'ont toujours pas trouvé de réponse.

Quand auront lieu les grèves en janvier 2023 ?

Alors que les grèves se préparent pour la rentrée de janvier, une date sort du lot : celle du 10 janvier 2023. Soit le jour où Emmanuel Macron doit présenter la réforme des retraites. Coïncidence ? Certainement pas. Le projet réformateur est source de conflit dès qu'il est mis sur la table. Le secteur des transports très impliqué dans la lutte contre la réforme de retraites prévoit donc de se mobiliser sur cette période. Mais c'est bien tout le mois de janvier qui pourrait être ponctué de mouvements de grève. Dans la Fonction publique et le secteur de l'énergie des préavis de grève courent sur la période allant du 1er au 31 janvier tandis que du côté de l'Education nationale un appel à la grève a été lancé pour la journée du 17 janvier.

Quels seront les secteurs en grève en janvier ?

Déjà plusieurs secteurs par la voix de différents syndicats se sont dits prêts à manifester et à se mettre en grève pour faire entendre leurs revendications et défendre leurs intérêts.