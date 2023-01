"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 11 janvier 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Quelqu'un est-il parvenu à empocher la coquette somme de 15 millions d'euros en jeu pour ce tirage du Loto, mercredi 11 janvier 2023 ? Voici les résultats.

[Mis à jour le 11 janvier 2023 à 21h06] C'est la question que tout le monde se pose. L'un des participants au tirage du Loto a-t-il mis la main sur le résultat gagnant ce mercredi 11 janvier 2023 ? La réponse est... non. Néanmoins, il est possible que vous ayez trouvé une partie du résultat du Loto. Dans ce cas, vous êtes susceptible d'avoir remporté quelques dizaines, voire milliers d'euros pour les plus chanceux. Consultez sans plus attendre tous les résultats du Loto pour savoir si vous allez pouvoir envisager de prendre votre retraite plus tôt... ou pas !

Tirage du 11/01/2023 3 - 8 - 16 - 17 - 47 Chance : 9

Joker+

Option 2nd tirage : 6 - 9 - 11 - 47 - 48

10 codes gagnants : A 9268 6952 - F 6674 6512 - H 0246 9041 - H 7439 6912 - N 2998 6778 - N 8270 6495 - R 3848 7376 - R 4525 6998 - U 3961 5879 - U 4767 4849

Prochain rendez-vous, vendredi ! Pour ce vendredi 13, la FDJ propose exceptionnellement un Super Loto. Treize millions d'euros ainsi que cinquante codes LOTO à 20 000 euros seront en jeu. Cela signifie que cinquante personnes repartiront, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un grand vainqueur ou non, avec 20 000 euros ce vendredi soir. Mais cela ne sera pas sans conséquence pour les joueurs. Si leur motivation n'en est sûrement, à première vue, que reboostée, leur budget Loto devra légèrement être revu à la hausse. Et pour cause, avec autant de gains qui seront forcément remis, la FDJ doit rentrer dans ses frais et n'a trouvé d'autres solutions que de réajuster exceptionnellement le prix de la grille. Celui-ci sera donc de 3 euros, contre 2,20 euros habituellement. Mais après tout, si vous sentez que c'est votre jour de gloire, 3 euros pour 13 millions d'euros, le jeu en vaut la chandelle !