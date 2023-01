"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 23 janvier 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Pour commencer la semaine en beauté, la FDJ proposait cinq millions d'euros au tirage du Loto. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats ?

[Mis à jour le 23 janvier 2023 à 20h58] Le verdict est tombé. Il n'y a pas eu de grand vainqueur ce lundi 23 janvier 2023 au tirage du Loto. Résultat : six millions d'euros sont remis en jeu mercredi. Néanmoins, peut-être avez-vous tout de même mis la main sur une partie des résultats du jour, ou peut-être que votre code LOTO a été tiré au sort, parmi les 10 sortis lors de chaque tirage du Loto. N'attendez plus, consultez dès à présent tous les résultats du jour. Et gardez bien en tête qu'avec le seul N°Chance, vous pouvez, en principe, déjà vous faire rembourser la grille du jour...

Tirage du 23/01/2023 6 - 10 - 28 - 32 - 35 Chance : 9

Joker+ 1 329 328

Option 2nd tirage : 6 - 8 - 19 - 27 - 39

10 codes gagnants : A 1083 6694 - B 8289 9916 - C 7179 6146 - E 8022 3839 - F 0365 6040 - G 3655 4289 - H 6709 0418 - O 6439 3108 - T 0231 6880 - W 4014 0441

Avec désormais six millions d'euros en jeu, la cagnotte du tirage du Loto commence enfin à être intéressante. Il faut dire que depuis que les 17 millions d'euros ont été empochés à l'occasion du tirage du Loto du samedi 14 janvier, le jackpot en jeu ne donnait pas vraiment envie. Mais au fait, que fallait-il avoir joué pour gagner le jackpot lors de l'unique tirage du Loto gagnant de l'année ? La combinaison sortie le 14 janvier était la suivante : 13, 14, 22, 36, 40 et le N°Chance 9. Des chiffres qui pourront sans doute vous inspirer, ou pas, pour le tirage du Loto suivant ou pour un prochain encore plus important à vos yeux. Et il y en a un de la sorte qui arrive d'ailleurs très prochainement. À l'occasion de la Saint-Valentin, un tirage du Loto de 13 millions d'euros sera exceptionnellement proposé.

À noter qu'en temps normal, les tirages du Loto ont lieu tous les lundis, mercredis et samedis. Les mardis et vendredis ont généralement lieu les tirages de l'Euromillions. Toutefois, lors d'événements bien particuliers, tels que Noël, le jour de l'An, un vendredi 13 ou encore l'anniversaire du Loto, la Française des jeux (FDJ) met sur pied des Super tirage du Loto. Ce sera donc le cas le mardi 14 février 2023. Si 13 millions seront remis à l'éventuel participant qui sera parvenu à mettre la main sur le résultat du Loto, 50 codes permettant, chacun, de remporter 20 000 euros seront tirés au sort quoi qu'il arrive, faisant au minimum au moins 50 chanceux. De quoi donner envie à tout un chacun de tenter sa chance…