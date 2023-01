Grève du 26 janvier : le point sur les perturbations

Bien que la nouvelle journée de grève générale soit prévue le 31 janvier, certains syndicats ont déjà prévu des grèves dès le 26 janvier.

Le dernier mardi de janvier ne semblait pas assez proche pour certains syndicats : dès le 26 janvier, certaines actions de grève vont être prises contre la réforme des retraites dans certains secteurs. La CGT-Cheminots a déposé un nouveau préavis de grève et l'a fait savoir dans un communiqué. Ainsi, du mercredi 25 janvier 2023, 19 heures au jeudi 2 février 2023, 8 heures" la circulation risque d'être perturbée. Le message était clairement passé sur BFMTV par le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun : "Une action tous les 15 jours, ce n'est pas forcément suffisant", avait-il appuyé.

La SNCF devrait communiquer sur les prévisions de perturbation du trafic très rapidement car les grévistes ont l'obligation de se déclarer 48 heures avant le début du mouvement. Vous pourrez retrouver les annonces dans cet article de L'internaute :

Plusieurs mouvements de grève ont également été annoncés dans d'autres secteurs, à quelques jours des vacances scolaires qui doivent débuter dès le 4 février dans la zone A.

Une grève de 48h dans les raffineries

La FNIC-CGT (CGT Pétrole) souhaite manifester son mécontentement contre la réforme des retraites, jugée "illégitime" et "inacceptable". Pour le moment, le syndicat mentionne seulement un arrêt des raffineries "si nécessaire". Eric Sellini, coordinateur CGT du groupe TotalEnergies, a prévenu que ces grèves entraîneraient des "baisses de débit" et des "arrêts dans l'expédition des carburants" comme l'a rapporté Franceinfo.

La seconde grève (la première ayant eu lieu le 19) dans les raffineries aura lieu les 26 et 27 janvier prochain. Une autre grève de 72 heures est également annoncée lors des vacances scolaires, à partir du 6 février. Au delà, la CGT Pétrole doit communiquer sur ses actions mais l'arrêt des raffineries ne se fera que "si nécessaire".

Pour tenter de rassurer les automobilistes, la ministre de la Transition énergétique a rappelé que "les stocks existent, ils ont été reconstitués depuis le mouvement de l'automne". Le gouvernement a durci le ton, estimant que le droit de grève et le droit de manifester étaient constitutionnels, mais qu'il était important "de ne pas pénaliser les Français", a prévenu a la Première ministre. Certains acteurs du secteur, notamment les stations service, ont demandé aux usagers de ne pas faire des pleins de précautions qui engendreraient une pénurie préventive.

Des centrales nucléaires fermées ?

La CGT Mines-Energie a également annoncé des mesures pouvant amener à des coupures de courants volontaires, et a émis l'idée de rendre l'énergie gratuite pour certains clients. Dans les propos recueillis par l'AFP, Renaud Henry, secrétaire général de la CGT Énergie Marseille a prévenu un coup de pouce pour les boulangers. "On a la capacité technique de faire baisser les factures d'énergie des boulangers, sans mettre en danger les biens ni les personnes ", a-t-il déclaré à l'AFP.

La fédération de l'Énergie a également prévu une grève ce 26 janvier dans au moins 5 centrales nucléaires EDF a rapporté BFMTV mais "quasiment toutes s'organisent pour qu'il y ait a minima une heure de débrayage par jour", selon Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la FNME-CGT a indiqué Marianne.

Une grève de 24h dans certains ports

La fédération CGT des Ports et Docks a invité les salariés du domaine à ne pas travailler le jeudi 26 janvier pendant 24h et de "supprimer les heures supplémentaires et shift exceptionnels" a indiqué le communiqué. La fédération "appelle les ouvriers dockers et les travailleurs des ports à amplifier les modalités d'action".